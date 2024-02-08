Что требует Брюссель

Брюссель разослал письма в столицы стран ЕС. Еврокомиссия требует согласования совместного плана противодействия продаже товаров россиянам.

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Еврокомиссар по финансам ЕС Мейрид МакГиннесс и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис подписали это письмо, чем подтвердили собственную решимость. В сообщении говорилось и о том, что Еврокомиссия имеет конкретные доказательства правонарушений со стороны различных компаний.

Более того, еврокомиссары настояли на наказаниях нарушителей. При этом, компаниям предоставили возможность исправить ошибки. У них есть время до середины апреля.

Обратите внимание! Несмотря на то, что санкции назначаются ЕС, именно Еврокомиссия следит за соблюдением ограничений.

Как Россия получает санкционные товары

Схема доставки товаров в Россию из ЕС сложная, ведь для этого используют транзитные страны. То есть, сначала из Европы продукция едет в допустимую точку назначения. А потом, уже оттуда в Россию.

Также некоторые европейские компании имеют производства за пределами ЕС. Таким образом, они могут избежать санкционного давления при продаже товаров россиянам.

Заметьте! Подсанкционными являются не только товары прямого военного назначения, а и те, что могут потенциально использоваться на поле боя.