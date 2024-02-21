У Шенгенській зоні відбулися зміни: що потрібно знати українцям
Джерело:European Commission
Починаючи з 1 березня Болгарія та Румунія стануть частинами Шенгенської зони. Для громадян України це приєднання означатиме скорочення максимальної тривалості перебування без віз у цих країнах.
Чоловіки віком до 18 років та понад 60 років, а також ті, хто не підлягає призову у зв'язку зі своїм станом здоров'я і не вчинив тяжкого злочину, можуть виїжджати з країни відповідно до правил чинного законодавства. Однак умови виїзду за кордон можуть змінитися вже з 1 березня.
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Які зміни чекають на українців
Починаючи з 1 березня Болгарія та Румунія стають частинами Шенгенської зони, що означає вільний перетин морських та повітряних кордонів з іншими країнами цієї зони.
Попри це, обговорення про спрощення контролю на сухопутних кордонах буде тривати у 2024 році, зазначають представники Єврокомісії.
Для українців це приєднання означатиме скорочення дозволеного періоду перебування без візи в Болгарії та Румунії, включно з 90 додатковими днями, які були доступні до 1 березня 2024 року для тих, хто не звертався за тимчасовим захистом до державних установ.
Перетин кордону: останні новини
- Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зауважив, що на кордоні зараз все частіше виявляють підроблені документи, або чоловіки намагаються виїхати не з тією метою, яка прописана у чинному законодавстві про дозвіл на перетин кордону. У зв'язку з цим ДПСУ здійснює більш ретельну перевірку військовозобов'язаних, які намагаються виїхати.
- Також начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник Ігор Матвійчук розповів, що за добу з України на західній ділянці кордону виїжджають близько 6000 чоловіків призовного віку. Він зауважує, що більшість з них – це водії вантажних перевезень, ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю, особи з інвалідністю, багатодітні чоловіки та ті, які виховують троє і більше дітей.