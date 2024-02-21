У Шенгенській зоні відбулися зміни: що потрібно знати українцям

Починаючи з 1 березня Болгарія та Румунія стануть частинами Шенгенської зони. Для громадян України це приєднання означатиме скорочення максимальної тривалості перебування без віз у цих країнах.

Чоловіки віком до 18 років та понад 60 років, а також ті, хто не підлягає призову у зв'язку зі своїм станом здоров'я і не вчинив тяжкого злочину, можуть виїжджати з країни відповідно до правил чинного законодавства. Однак умови виїзду за кордон можуть змінитися вже з 1 березня.

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Які зміни чекають на українців

Починаючи з 1 березня Болгарія та Румунія стають частинами Шенгенської зони, що означає вільний перетин морських та повітряних кордонів з іншими країнами цієї зони.

Попри це, обговорення про спрощення контролю на сухопутних кордонах буде тривати у 2024 році, зазначають представники Єврокомісії.

Для українців це приєднання означатиме скорочення дозволеного періоду перебування без візи в Болгарії та Румунії, включно з 90 додатковими днями, які були доступні до 1 березня 2024 року для тих, хто не звертався за тимчасовим захистом до державних установ.

Перетин кордону: останні новини

Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко зауважив, що на кордоні зараз все частіше виявляють підроблені документи, або чоловіки намагаються виїхати не з тією метою, яка прописана у чинному законодавстві про дозвіл на перетин кордону. У зв'язку з цим ДПСУ здійснює більш ретельну перевірку військовозобов'язаних, які намагаються виїхати.

Також начальник відділу організації прикордонного контролю Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України, полковник Ігор Матвійчук розповів, що за добу з України на західній ділянці кордону виїжджають близько 6000 чоловіків призовного віку. Він зауважує, що більшість з них – це водії вантажних перевезень, ті, хто супроводжує осіб з інвалідністю, особи з інвалідністю, багатодітні чоловіки та ті, які виховують троє і більше дітей.

Тепер українці мають право легально перебувати на території Болгарії та Румунії лише протягом 90 днів. Після цього вони мають оформити інші дозвільні документи або виїхати до інших країн, які не є частиною Шенгенської зони.