В Шенгенской зоне произошли изменения: что нужно знать украинцам

Начиная с 1 марта, Болгария и Румыния станут частями Шенгенской зоны. Для граждан Украины это присоединение будет означать сокращение максимальной продолжительности пребывания без виз в этих странах.

Мужчины в возрасте до 18 лет и старше 60 лет, а также те, кто не подлежит призыву в связи со своим состоянием здоровья и не совершил тяжкого преступления, могут выезжать из страны в соответствии с правилами действующего законодательства. Однако условия выезда за границу могут измениться уже с 1 марта.

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Какие изменения ждут украинцев

Начиная с 1 марта Болгария и Румыния становятся частями Шенгенской зоны, что означает свободное пересечение морских и воздушных границ с другими странами этой зоны.

Несмотря на это, обсуждение об упрощении контроля на сухопутных границах будет продолжаться в 2024 году, отмечают представители Еврокомиссии.

Для украинцев это присоединение будет означать сокращение разрешенного периода пребывания без визы в Болгарии и Румынии, включая 90 дополнительных дней, которые были доступны до 1 марта 2024 года для тех, кто не обращался за временной защитой в государственные учреждения.

Пересечение границы: последние новости

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что на границе сейчас все чаще обнаруживают поддельные документы, или мужчины пытаются выехать не с той целью, которая прописана в действующем законодательстве о разрешении на пересечение границы. В связи с этим ГПСУ осуществляет более тщательную проверку военнообязанных, которые пытаются выехать.

Также начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, полковник Игорь Матвийчук рассказал, что за сутки из Украины на западном участке границы выезжают около 6000 мужчин призывного возраста. Он подмечает, что большинство из них – это водители грузовых перевозок, те, кто сопровождает лиц с инвалидностью, лица с инвалидностью, многодетные мужчины, и те, которые воспитывают трое и более детей.

Теперь украинцы имеют право легально находиться на территории Болгарии и Румынии только в течение 90 дней. После этого они должны оформить другие разрешительные документы или выехать в другие страны, которые не являются частью Шенгенской зоны.