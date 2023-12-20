Начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины, полковник Игорь Матвийчук рассказал на пресс-конференции, сколько мужчин выезжают по всему участку западной границы, пишет 24 Канал.

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Что известно о количестве мужчин, выезжающих за границу

Полковник Госпогранслужбы заявил, что за сутки из Украины на западном участке границы выезжают:

ориентировочно 6 тысяч мужчин призывного возраста;

из них по системе "Шлях" как волонтеры – только 150 – 200 мужчин.

Игорь Матвийчук рассказал, что больше всего мужчин призывного возраста, пересекающих границу, это водители грузовых перевозок, те, кто сопровождает лица с инвалидностью, лица с инвалидностью, многодетные мужчины и те, кто воспитывает трое и больше детей.

В законодательстве не детализированы системы контроля и возможность контроля за лицом, сопровождающим лицо с инвалидностью. То есть, одно лицо с инвалидностью могут сопровождать в разное время разные люди на основании акта установления факта ухода, который выдается любому; он не защищен, его можно подделать. Так что с одним лицом с инвалидностью могут выехать несколько человек, а проверить, вернулись ли предыдущие, невозможно. Эта система нуждается в совершенствовании. Министерство социальной политики должно урегулировать этот вопрос,

– заявил чиновник.

Начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления Госпогранслужбы пояснил, что значительная часть выезжающих за границу мужчин имеют справки о непригодности к военной службе.

Выезд за границу мужчин призывного возраста