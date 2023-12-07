Граждане призывного возраста, имеющие инвалидность, имеют возможность уехать из Украины. Об этом говорится в законе "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

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Что нужно знать

Так, мужчины, имеющие инвалидность I, II или III группы могут пересечь границу во время действия военного положения. Однако для этого они должны иметь при себе один из следующих документов:

удостоверение, подтверждающее инвалидность;

пенсионное удостоверение;

или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи.

Напомним, что лица с инвалидностью получают отсрочку от мобилизации.

Лиц с инвалидностью могут призывать

В 2022 году в Украине зарегистрировали законопроект, позволяющий призывать в армию людей с инвалидностью по их согласию. В частности, в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" указано, что лиц с инвалидностью могут призвать по их согласию и только по месту жительства. В документе не указано о какой имеено группе инвалидности идет речь, поэтому имеются в виду все.

В частности, лица с III группой. Как известно, к III группе инвалидности относятся люди с легкими расстройствами здоровья, с которыми можно воевать.

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