Спикер Госпогранслужбы объяснял, что они начали усиленно проверять документы на границе из-за увеличения случаев, когда мужчины используют поддельные документы. Итак, какие мужчины и с какими документами могут законно уехать из страны, выяснял 24 Канал.

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Какие мужчины могут законно выехать за границу

Несмотря на запрет на выезд за границу мужчинам призывного возраста, существуют исключения. В частности, в возрасте с 18 до 60 лет мужчины могут уехать по состоянию здоровья, на обучение, по семейным обстоятельствам или профессии, для помощи ВСУ и госслужащих.

Как мужчина может покинуть страну по семейным обстоятельствам

По семейным обстоятельствам мужчина призывного возраста может пересечь границу, если он:

имеет жену или мужа из числа лиц с инвалидностью и сопровождает их для выезда за пределы Украины, при наличии документов (их нотариально удостоверенных копий), подтверждающих родственные связи, инвалидность;

имеет одного из своих родителей или родителей жены или мужа из числа лиц с инвалидностью I или II группы и сопровождает одного из таких родителей для выезда за пределы Украины, при наличии подтверждающих документов (их нотариально заверенных копий) родственные связи, инвалидность и совместное проживание либо осуществление ухода за своими родителями или родителями жены или мужа (подтверждается актом установления факта осуществления ухода за одним из своих родителей или родителей жены (супруга), либо документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу.

Акт установления факта осуществления ухода составляется на основании обращения лица с инвалидностью I или II группы или лица, осуществляющего уход, в районную, районную в Киеве и Севастопольской госадминистрации, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета с заявлением об осуществлении лицом такого ухода;

либо осуществление ухода за своими родителями или родителями жены или мужа (подтверждается актом установления факта осуществления ухода за одним из своих родителей или родителей жены (супруга), либо документов (удостоверение, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу. Акт установления факта осуществления ухода составляется на основании обращения лица с инвалидностью I или II группы или лица, осуществляющего уход, в районную, районную в Киеве и Севастопольской госадминистрации, исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета с заявлением об осуществлении лицом такого ухода; осуществляет постоянный уход за лицами с инвалидностью I или II группы и сопровождает таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу или документов, подтверждающих инвалидность, и акта установления факта осуществление ухода;

родитель, опекун, попечитель, приемный родитель, родитель-воспитатель, воспитывающий ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет, при наличии свидетельства о рождении ребенка или документов, подтверждающих соответствующие полномочия лица, сопровождающего ребенка с инвалидностью (в случае осуществления сопровождения опекуном, попечителем, одним или обоими приемными родителями, родителями-воспитателями), удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законом о государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, в котором указан статус "ребенок с инвалидностью", или справки о получение государственной социальной помощи детям с инвалидностью, выданной структурным подразделением по вопросам социальной защиты населения районной, районной в Киеве госадминистрации, исполнительным органом городского совета, в территорию которого входит территория города областного значения, районного в городе (в случае его образования) совета ( независимо от того, кто назначен получателем помощи), или индивидуальной программы реабилитации ребенка с инвалидностью, выданной врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения, или медицинского заключения о ребенке с инвалидностью до 18 лет (их нотариально заверенных копий);

отец, на иждивении которого находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы, при наличии свидетельства о его рождении и документов, подтверждающих инвалидность (их нотариально удостоверенных копий).

Также выезд разрешен бабушке, деду, совершеннолетним братьям, сестрам, мачехам, отчимам, сопровождающим детей с инвалидностью для выезда за пределы Украины, в случае их принадлежности к категории лиц, не подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, при наличии у них соответствующих подтверждающих документов и документов, подтверждающих родственные связи (их нотариально заверенных копий).

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Более того, могут выезжать за границу:

лица, нуждающиеся в постоянном уходе – в сопровождении одного из членов семьи первой степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, и заключении врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения о необходимости постоянного ухода или в сопровождении лица, которое осуществляет постоянный уход за указанными лицами, при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) по уходу или заключению врачебно-консультативной комиссии заведения здравоохранения о необходимости постоянного постороннего ухода и акта установления факта осуществления ухода ;

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными, сопровождающие таких лиц для выезда за пределы Украины, при наличии решения о назначении опекуна над таким лицом, а в случае, когда опекуна такому лицу не назначен – один из совершеннолетних членов семьи первого или второй степени родства при наличии документов, подтверждающих родственные связи, инвалидность (их нотариально удостоверенных копий);

лица с инвалидностью или другие лица, нуждающиеся в постоянном уходе, проживающие (находящиеся) в учреждениях/учреждениях независимо от формы собственности и подчинения и получающие социальные услуги по стационарному уходу, паллиативному уходу, поддержанному проживанию, – в сопровождении работников заведения ухода, уполномоченных директором заведения по уходу или лицом, которое его замещает (при наличии приказа директора заведения по уходу или замещающего его о выезде лиц с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, за пределы Украины и документов, подтверждающих инвалидность). Из расчета одно сопровождающее лицо на 25 человек, нуждающихся в постоянном уходе.

Как можно виехать по состоянию здоровья

Выехать из-за состояния здоровья могут мужчины 18 – 60 лет, которые есть:

лицами с инвалидностью при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с законами о государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, о государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, у которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики;

при наличии удостоверения, подтверждающего соответствующий статус, или пенсионного удостоверения или удостоверения, подтверждающего назначение социальной помощи в соответствии с законами о государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью, о государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью, у которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь, по форме, утвержденной Минсоцполитики; военными на лечение за границу при наличии паспорта и при наличии вывода о необходимости направления лица из составных сил обороны или сил безопасности, пострадавшего в связи с военной агрессией России против Украины, на лечение за границу и письма Минздрава о согласованном с иностранной стороной перечне лиц из составных сил обороны и сил безопасности, пострадавших в связи с военной агрессией России против Украины, которых учреждения здравоохранения иностранных государств могут принять на лечение за границей.

Как могут уезжать студенты

Студенты украинских вузов и поступившие на обучение за границей – не имеют права на выезд за границу. Учеба в украинских учреждениях высшего образования предоставляет только право на отсрочку от мобилизации. Право на выезд имеют:

студенты и курсанты учебных заведений для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе имеют право на выезд за границу (для обучения полетов на западной авиации) со справкой от учебного заведения Украины о направлении студента или курсанта для прохождения практической летной подготовки в иностранном учебном заведении или в авиационной школе, военно-учетными документами с отметкой из ТЦК;

курсанты-моряки – при наличии удостоверения личности моряка, справки от учебного заведения о направлении курсанта для прохождения практической подготовки на судне под украинским или иностранным флагом, военно-учетные документы с соответствующими отметками ТЦК.

Каких специалистов выпускают за границу

Выехать за границу могут мужчины 18 – 60 лет:

военные, уезжающие в отпуск – при наличии документов о разрешении из воинской части, имеющихся дат возврата и билетов обратно;

работники дипломатической службы, которые направляются в служебную или долгосрочную командировку, и члены их семей, которые будут находиться вместе с ними по месту их долгосрочной командировки. В служебную командировку – при наличии заверенных копий приказов МИД/заграничного дипломатического учреждения Украины о направлении таких работников дипломатической службы в служебную командировку и их дипломатические или служебные паспорта. В долгосрочную командировку – заверенные копии приказов МИД о переводе/назначении/направлении/командировке таких работников в зарубежные дипломатические учреждения Украины и их дипломатические или служебные паспорта;

члены экипажей кораблей;

работники железнодорожного транспорта;

авиационный персонал;

водители транспортных средств хозяйствующих субъектов, имеющих лицензию на международные перевозки грузов и пассажиров;

военнослужащие из принятых министром обороны, руководителем другого созданного согласно закону военного формирования, руководителем правоохранительного органа специального назначения, руководителем разведывательного органа решений по выполнению задач в сфере безопасности и обороны.

Какие государственные служащие могут уехать за пределы Украины

В командировку, утвержденную официально на основании соответствующих решений о служебных командировках, могут выехать:

члены Кабинета Министров Украины, первые заместители и заместители министров;

руководители центральных органов исполнительной власти, их первые заместители и заместители;

Государственный секретарь Кабинета Министров Украины, его первый заместитель и заместители;

Руководитель Аппарата Верховной Рады Украины его первый заместитель и заместители;

государственные секретари министерств;

Руководитель Офиса Президента Украины и его заместители;

руководители других вспомогательных органов и служб, образованных Президентом Украины, и их заместители;

Председатель Службы безопасности, его первый заместитель и заместители;

Председатель и члены Национального совета по телевидению и радиовещанию;

Председатель и члены Счетной палаты;

Председатель и члены Центральной избирательной комиссии;

председатели и члены других государственных коллегиальных органов;

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, его первый заместитель;

народные депутаты Украины;

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека и его представители;

Председатель Национального банка, его первый заместитель и заместители;

Постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым и его заместители;

председатели местных госадминистраций, их первые заместители и заместители;

судьи Конституционного суда Украины;

судьи;

прокуроры;

руководители других государственных органов и их заместители;

депутаты местных советов;

руководители структурных подразделений государственных органов и органов местного самоуправления и работники, забронированные на период мобилизации и военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления;

руководители государственных унитарных предприятий и их заместители, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей) принадлежат государству, председатель и члены исполнительных органов хозяйственных обществ, в уставном капитале которых 50 и более процентов акций (долей ) принадлежат хозяйственным обществам, доля государства в которых составляет 100 процентов, в том числе дочерних предприятий.

Для посещения ребенка в возрасте до 18 лет, находящегося за границей или сопровождения таких детей для выезда за пределы Украины, имеют право женщина-госслужащая (в том числе являющаяся усыновителем, опекуном, попечителем, одним из приемных родителей или одним из родителей-воспитателей) из этого списка и/или мужчина, который есть:

одиноким отцом;

одиноким усыновителем или опекуном;

попечителем;

приемным отцом или отцом-воспитателем (при условии, что он не состоит в браке и самостоятельно воспитывает и содержит ребенка без участия матери).

Кого могут выпускать для помощи армии

Выехать за границу могут водители-волонтеры, которые перевозят грузы для ВСУ, медицинские грузы или гуманитарную помощь – при наличии соответствующего разрешения Мининфраструктуры или областных, Киевской городской военными администрациями не более шести месяцев.

Если человек превысит сроки пребывания лиц за границей, установленные настоящим пунктом, Укртрансбезопасность может прекратить доступ соответствующего лицензиата в Единый комплекс информационных систем Укртрансбезопасности на три месяца.

Разрешено выезжать также: