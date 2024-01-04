Об этом рассказал в эфире телемарафона пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко, информирует 24 Канал. В частности, спикер напомнил, что согласно правилам пересечения границы во время действия военного положения мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет в целом запрещено покидать пределы Украины.

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По словам Демченко, в последнее время пограничники фиксируют увеличение попыток использования мужчинам поддельных документов, или же их цель поездки не соответствует тем, которые определены правилами. В частности, по перевозке грузов, пассажиров, гуманитарных грузов.

Уже во время тщательной проверки мы можем выяснить, что мужчины едут совсем с другой целью, а не определенной в правилах. И на основании изучения либо документов, либо цели поездки пограничники в праве отказать человеку в пересечении границы,

– отметил Андрей Демченко.

На границе могут спросить документы с ТЦК

Кроме того, он разъяснил, почему пограничники могут проверять документы с ТЦК. В частности, правилами определено, что границу могут пересекать ряд категорий военнообязанных мужчин, которые не подлежат призыву по мобилизации, имеют отсрочку.

"Поэтому пограничники могут проверять документы с ТЦК, которые фиксируют тот факт, что им предоставлена отсрочка", — добавил Демченко.

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