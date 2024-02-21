Мужчины в возрасте до 18 лет и старше 60 лет, а также те, кто не подлежит призыву в связи со своим состоянием здоровья и не совершил тяжкого преступления, могут выезжать из страны в соответствии с правилами действующего законодательства. Однако условия выезда за границу могут измениться уже с 1 марта.

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Какие изменения ждут украинцев

Начиная с 1 марта Болгария и Румыния становятся частями Шенгенской зоны, что означает свободное пересечение морских и воздушных границ с другими странами этой зоны.

Несмотря на это, обсуждение об упрощении контроля на сухопутных границах будет продолжаться в 2024 году, отмечают представители Еврокомиссии.

Для украинцев это присоединение будет означать сокращение разрешенного периода пребывания без визы в Болгарии и Румынии, включая 90 дополнительных дней, которые были доступны до 1 марта 2024 года для тех, кто не обращался за временной защитой в государственные учреждения.

Обратите внимание! Теперь украинцы имеют право легально находиться на территории Болгарии и Румынии только в течение 90 дней. После этого они должны оформить другие разрешительные документы или выехать в другие страны, которые не являются частью Шенгенской зоны.

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