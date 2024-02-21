Чоловіки віком до 18 років та понад 60 років, а також ті, хто не підлягає призову у зв'язку зі своїм станом здоров'я і не вчинив тяжкого злочину, можуть виїжджати з країни відповідно до правил чинного законодавства. Однак умови виїзду за кордон можуть змінитися вже з 1 березня.

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Які зміни чекають на українців

Починаючи з 1 березня Болгарія та Румунія стають частинами Шенгенської зони, що означає вільний перетин морських та повітряних кордонів з іншими країнами цієї зони.

Попри це, обговорення про спрощення контролю на сухопутних кордонах буде тривати у 2024 році, зазначають представники Єврокомісії.

Для українців це приєднання означатиме скорочення дозволеного періоду перебування без візи в Болгарії та Румунії, включно з 90 додатковими днями, які були доступні до 1 березня 2024 року для тих, хто не звертався за тимчасовим захистом до державних установ.

Зверніть увагу! Тепер українці мають право легально перебувати на території Болгарії та Румунії лише протягом 90 днів. Після цього вони мають оформити інші дозвільні документи або виїхати до інших країн, які не є частиною Шенгенської зони.

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