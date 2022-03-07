Бомбардування Харкова: загинули 209 людей, серед них п'ятеро дітей
Джерело:Поліція Харківської області
Від початку повномасштабної атаки Росії на Україну у Харкові загинули 209 людей. Цивільних серед них було 133 особи.
Про це повідомили 7 березня у поліції Харківської області. Вони зазначили, що російські вбивці також під час артобстрілів та бойових дій знищили у місті 5 дітей.
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"Поранено під час артобстрілів 443 особи, з яких 319 – цивільні громадяни, – повідомили у поліції.
Частину злочинців затримали
Загалом від 24 лютого на Харківщині поліція затримала 21 злочинця. Мовиться про 12 російських військовослужбовців, 2 диверсантів, одного підозрюваного в умисному вбивстві, а також 4 підозрюваних у майнових злочинах та незаконному поводженні зі зброєю.
Військові і правоохоронці пліч-о-пліч протидіють ворогу та захищають український народ. Нас не зламати! Разом до перемоги!,
– написали у поліції.
Наразі є можливість для всіх охочих допомогти родинам загиблих і поранених поліцейських або долучитися до збору коштів на спецзасоби та засоби захисту. Реквізити для допомоги є за посиланням.
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