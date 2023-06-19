Аеропорт "Бориспіль" хоче витратити 52 мільйони на прибирання терміналів, які не працюють

Аеропорт "Бориспіль" понад рік не працює. Але це не стоїть на заваді витратам. Наприклад, майже 52 мільйони гривень планують спрямувати на прибирання.

На сайті державних закупівель Prozorro з'явився новий тендер. У ньому аеропорт "Бориспіль" шукає компанію, яка за майже 52 мільйони гривень прибиратиме термінали у наступному році.

Тим часом Данія готова передати Україні винищувачі F-16, але є одна важлива умова

Вимити 800 унітазів і 167 душових

Загальна сума тендеру – 51 мільйон 777 тисяч 332 гривні та 45 копійок.

Послуги аеропорту "Бориспіль" мають надавати з 1 серпня 2023 року по 30 липня 2024 року.

Подавати тендерні пропозиції охочі можуть до 28 червня.

Що стосується роботи, то у планах "Борисполя" – комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу, а також інших об'єктів.

Якщо точніше, то на переможця торгів очікує робота з прибирання як у терміналах, так і в інших будівлях аеропорту. Зокрема, необхідно буде вимити 831 умивальник, 800 унітазів, 233 пісуари та 167 душових.

Переможець тендеру повинен буде прибирати:

площі загального користування, виробничих і сантехнічних приміщень, а також інших об'єктів "Борисполя";

Прем'єр- і VIP-зали, Бізнес-зали пасажирських терміналів "D" та "F";

площі загального використання, виробничих і сантехнічних приміщень паркінгу.

Крім того, необхідно буде мити фасади будівель аеровокзального комплексу та чистити покрівлі та козирки від льоду та бурульок.

Яка ситуація з аеропортом "Бориспіль"