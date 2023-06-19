Аэропорт "Борисполь" хочет потратить 52 миллиона на уборку не работающих терминалов

Аэропорт "Борисполь" больше года не работает. Но это не мешает затратам. К примеру, почти 52 миллиона гривен планируют направить на уборку.

На сайте государственных закупок Prozorro появился новый тендер. В нем аэропорт "Борисполь" ищет компанию, которая за почти 52 миллиона гривен будет убирать терминалы в следующем году.

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Вымыть 800 унитазов и 167 душевых

Общая сумма тендера – 51 миллион 777 тысяч 332 гривны и 45 копеек.

Услуги аэропорта "Борисполь" должны предоставляться с 1 августа 2023 по 30 июля 2024 года.

Подавать тендерные предложения желающие могут до 28 июня.

Что касается работы, то в планах "Борисполя" комплексное обслуживание внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга, а также других объектов.

Если точнее, то победителя торгов ожидает работа по уборке как в терминалах, так и в других зданиях аэропорта. В частности, необходимо будет вымыть 831 умывальник, 800 унитазов, 233 писсуара и 167 душевых.

Победитель тендера должен будет убирать:

площади общего использования, производственных и сантехнических помещений, а также других объектов "Борисполя";

Премьер- и VIP-залы; Бизнес-залы пассажирских терминалов "D" и "F";

площади всеобщего использования, производственных и сантехнических помещений паркинга.

Кроме того, необходимо будет мыть фасады зданий аэровокзального комплекса и чистить кровли и козырьки ото льда и сосулек.

Какая ситуация с аэропортом "Борисполь"