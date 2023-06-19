На сайті державних закупівель Prozorro з'явився новий тендер. У ньому аеропорт "Бориспіль" шукає компанію, яка за майже 52 мільйони гривень прибиратиме термінали у наступному році.
Тим часом Данія готова передати Україні винищувачі F-16, але є одна важлива умова
Вимити 800 унітазів і 167 душових
- Загальна сума тендеру – 51 мільйон 777 тисяч 332 гривні та 45 копійок.
- Послуги аеропорту "Бориспіль" мають надавати з 1 серпня 2023 року по 30 липня 2024 року.
- Подавати тендерні пропозиції охочі можуть до 28 червня.
Що стосується роботи, то у планах "Борисполя" – комплексне обслуговування внутрішніх приміщень аеровокзального комплексу, паркінгу, а також інших об'єктів.
Якщо точніше, то на переможця торгів очікує робота з прибирання як у терміналах, так і в інших будівлях аеропорту. Зокрема, необхідно буде вимити 831 умивальник, 800 унітазів, 233 пісуари та 167 душових.
Переможець тендеру повинен буде прибирати:
- площі загального користування, виробничих і сантехнічних приміщень, а також інших об'єктів "Борисполя";
- Прем'єр- і VIP-зали, Бізнес-зали пасажирських терміналів "D" та "F";
- площі загального використання, виробничих і сантехнічних приміщень паркінгу.
Крім того, необхідно буде мити фасади будівель аеровокзального комплексу та чистити покрівлі та козирки від льоду та бурульок.
Яка ситуація з аеропортом "Бориспіль"
- Нагадаємо, що повітряний простір над Україною закритий з 24 лютого 2022 року. Тож, аеропорт "Бориспіль" не працює ані на прийом, ані на відправлення пасажирських рейсів.
- "Украероресурс" наголошував, що до роботи цивільна авіація повернеться лише за однієї умови. Мовиться про забезпечення повної безпеки.
- Уже 12 травня 2023 року Олексій Дубревський, гендиректор Міжнародного аеропорту "Бориспіль", виступив із заявою. Він вважає, що потенціал України бачать міжнародні авіаперевізники. Вони прагнуть відновити польоти щойно це стане можливим. Але лише за умов безпечності.
- 8 червня авіаційний експерт Богдан Долінце висловив своє припущення. За його словами, спочатку необхідно підтвердити, що в Україні безпечно виконувати вантажні рейси. І лише після цього можна буде говорити про пасажирські.