На сайте государственных закупок Prozorro появился новый тендер. В нем аэропорт "Борисполь" ищет компанию, которая за почти 52 миллиона гривен будет убирать терминалы в следующем году.
Тем временем Дания готова передать Украине истребители F-16, но есть одно важное условие
Вымыть 800 унитазов и 167 душевых
- Общая сумма тендера – 51 миллион 777 тысяч 332 гривны и 45 копеек.
- Услуги аэропорта "Борисполь" должны предоставляться с 1 августа 2023 по 30 июля 2024 года.
- Подавать тендерные предложения желающие могут до 28 июня.
Что касается работы, то в планах "Борисполя" комплексное обслуживание внутренних помещений аэровокзального комплекса, паркинга, а также других объектов.
Если точнее, то победителя торгов ожидает работа по уборке как в терминалах, так и в других зданиях аэропорта. В частности, необходимо будет вымыть 831 умывальник, 800 унитазов, 233 писсуара и 167 душевых.
Победитель тендера должен будет убирать:
- площади общего использования, производственных и сантехнических помещений, а также других объектов "Борисполя";
- Премьер- и VIP-залы; Бизнес-залы пассажирских терминалов "D" и "F";
- площади всеобщего использования, производственных и сантехнических помещений паркинга.
Кроме того, необходимо будет мыть фасады зданий аэровокзального комплекса и чистить кровли и козырьки ото льда и сосулек.
Какая ситуация с аэропортом "Борисполь"
- Напомним, что воздушное пространство над Украиной закрыто с 24 февраля 2022 года. Аэропорт "Борисполь" не работает ни на прием, ни на отправку пассажирских рейсов.
- "Украэроресурс" отмечал, что к работе гражданская авиация вернется только при одном условии. Речь идет об обеспечении полной безопасности.
- Уже 12 мая 2023 года Алексей Дубревский, гендиректор Международного аэропорта "Борисполь", выступил с заявлением. Он считает, что потенциал Украины видят международные авиаперевозчики Они стремятся возобновить полеты, как только это станет возможным. Но только в условиях безопасности.
- 8 июня авиационный эксперт Богдан Долинце высказал свое предположение. По его словам, сначала необходимо подтвердить, что в Украине безопасно выполнять грузовые рейсы. И только после этого можно будет говорить о пассажирских.