Ее отметил в радиоэфире исполнитель министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Он отметил, что для передачи Украине F-16 необходимо будет сначала обратиться к США.

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Дания готова дать F-16

По словам главы оборонного ведомства, все упирается в разрешение от США. Напомним, истребители F-16 – американского производства. В этом случае ситуация напоминает передачу немецких Leopard, когда партнеры ожидали "зеленого света" от Германии.

Украине нужны самолеты. Больше, чем когда-либо, если они хотят выиграть свою борьбу. Это касается и датских истребителей F-16,

– сказал Поульсен.

Заметим, что на балансе Дании – 43 истребителя F-16. Из них активно используют 30 воздушных судов. Добавим, что войско страны обновляется. Вместо F-16 пилоты будут летать на современных F-35.

Дания также готова обучать пилотов

К слову, раньше Поульсен озвучивал еще одно заявление. Он сделал предложение по проведению обучения украинских пилотов. Чтобы они на территории Дании могли овладевать F-16.

Министр обороны обратил внимание на план, разработанный совместно с Нидерландами. Согласно ему, наши пилоты смогут проходить обучение на F-16 на базе Скрюдструпа датских военно-воздушных сил. Она расположена в Южной Ютландии, где и базируются эти истребители.

В то же время Поульсен отметил, что предложение обучения не означает, что Дания приняла окончательное решение по передаче F-16.

Проходят ли наши пилоты обучение

Помог разобраться в этом вопросе спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он заметил, что наши пилоты еще не начинали обучение в Европе на истребителях. В то же время предположил, что фразу генсека НАТО Йенса Столтенберга могли просто вырвать из контекста.

Я, честно говоря, не знаю, что имел в виду (Столтенберг – 24 Канал), какой сейчас процесс происходит. Возможно, где-то в заявлении есть трудности перевода,

– заметил Игнат.

Вместе с тем, спикер добавил, что специалисты из Украины, работающие в авиационной сфере, уже давно проходят обучение в Европе. Речь идет об офицерах поисково-спасательного обеспечения, боевом управлении и других.