Катування у Божківській колонії: ексначальник отримав 400% премії "за особливі досягнення"

У виправній колонії на Полтавщині викрили масштабну систему катування в'язнів. Згодом з'ясувалося, що липні 2023 року її начальник отримав 400% премії до посадового окладу "за особливі досягнення в роботі", а також інші грошові виплати – загалом майже 400 тисяч гривень.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини. Дмитро Лубінець розповів, що ініціював вивчення службової документації про діяльність установи в Департаменті з питань виконання кримінальних покарань Міністерства України.

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"400% премії за катування"

Омбудсман зазначив, що одночасно з його вимогою про надання доступу до вивчення службової документації 6 червня Міністерство розпочало проведення службового розслідування за фактами катувань та вимагання майна, засуджених у даній колонії.

️За результатами вивчення встановлено, що в липні 2023 року під час проведення службового розслідування, не чекаючи остаточних висновків, погоджено звільнення за власним бажанням начальника установи з виплатою йому премії 400% до посадового окладу "за особливі досягнення в роботі" та інших грошових виплат на загальну суму майже 400 тисяч гривень,

– заявив Дмитро Лубінець.

Додав, що далі, в грудні 2023 року, екскерівник цієї установи спромігся отримати рішення про встановлення йому максимального рівня пенсії.

"400% премії за катування" / Інфографіка з телеграм-каналу Омбудсмана

Уповноважений з прав людини підкреслив, що слідчі ДБР мають з'ясувати, чому після встановлених систематичних порушень і фактів катувань засуджених, керівництвом ДКВС України прийнято рішення про безпідставне та незаконне нарахування 400% премії керівника.