Так, відповідний ролик зняли самі співробітники колонії. На ньому можна побачити, як ув'язнених б'ють руками, ногами та сторонніми предметами. Правоохоронці вже затримали причетних до знущань – проводиться розслідування.
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Побиття та знущання у колонії
Правозахисники опублікували у мережі відео з Божковської колонії, на якому показана "зустріч" новоприбулих ув'язнених. На ньому видно, як кілька чоловіків у формі б’ють дубинками та господарськими інструментами чоловіків у цивільному. У той самий час оператор насміхається над жертвою. Також на відео видно, що правоохоронці не зупиняли побиття навіть коли чоловік впав.
На іншому опублікованому відео ув'язнений розповідає, що працівники колонії вимагали у нього щомісяця по 10 тисяч гривень. У разі відмови йому погрожували згвалтуванням та переведенням у касту "ображених". У той самий час адміністрація ігнорувала всі скарги.
Правозахисники кажуть, що про знущання з в'язнів в установах Північно-східного міжрегіонального управління розповідають уже багато років. Така практика має на меті зробити з ув'язнених "покірних рабів".
Фактично кожен ув’язнений, який потрапляв до стін Божківської колонії, піддавався тортурам та моральному приниженню. Відомо про факти знущань, які призвели до смерті чоловіків,
– стверджують у "Захисті в'язнів України".
Також в організації переконують, що гроші, які вимагали у в'язнів за комфортне життя, потім по ланцюгу передавалися керівництву – і навіть вище.
Що цьому передувало
- ДБР 29 травня повідомило про підозру чотирьом службовим особам Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)" у Полтавській області. Правоохоронці встановили, зокрема, що кожен із засуджених проходив жорстку процедуру приймання.
- Ув'язнених змушували прибирати підлогу, а якщо вони відмовлялися, то чоловіків піддавали тортурам, били руками, ногами, гумовими кийками, палицями, та викручували руки. Зокрема, одному з таких в'язнів завдали понад 200 ударів під час процесу.
- Окрім цього, Державне бюро перевіряє керівництво Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання покарань ДКВС. Окрім підозри в організації знущань, правоохоронці перевіряють підстави отримання у приватну власність майна, яке значно перевищує офіційні доходи очільника управління.