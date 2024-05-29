Так, відповідний ролик зняли самі співробітники колонії. На ньому можна побачити, як ув'язнених б'ють руками, ногами та сторонніми предметами. Правоохоронці вже затримали причетних до знущань – проводиться розслідування.

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Побиття та знущання у колонії

Правозахисники опублікували у мережі відео з Божковської колонії, на якому показана "зустріч" новоприбулих ув'язнених. На ньому видно, як кілька чоловіків у формі б’ють дубинками та господарськими інструментами чоловіків у цивільному. У той самий час оператор насміхається над жертвою. Також на відео видно, що правоохоронці не зупиняли побиття навіть коли чоловік впав.

Оскільки відповідне відео має насильницький контент, ми не можемо опублікувати його тут. Проте ролик доступний на ютубі за посиланням.

На іншому опублікованому відео ув'язнений розповідає, що працівники колонії вимагали у нього щомісяця по 10 тисяч гривень. У разі відмови йому погрожували згвалтуванням та переведенням у касту "ображених". У той самий час адміністрація ігнорувала всі скарги.

Правозахисники кажуть, що про знущання з в'язнів в установах Північно-східного міжрегіонального управління розповідають уже багато років. Така практика має на меті зробити з ув'язнених "покірних рабів".

Фактично кожен ув’язнений, який потрапляв до стін Божківської колонії, піддавався тортурам та моральному приниженню. Відомо про факти знущань, які призвели до смерті чоловіків,

– стверджують у "Захисті в'язнів України".

Також в організації переконують, що гроші, які вимагали у в'язнів за комфортне життя, потім по ланцюгу передавалися керівництву – і навіть вище.

Що цьому передувало