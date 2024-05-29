Так, соответствующий ролик сняли сами сотрудники колонии. На нем можно увидеть, как заключенных бьют руками, ногами и посторонними предметами. Правоохранители уже задержали причастных к издевательствам – проводится расследование.
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Избиения и издевательства в колонии
Правозащитники опубликовали в сети видео из Божковской колонии, на котором показана "встреча" новоприбывших заключенных. На нем видно, как несколько мужчин в форме бьют дубинками и хозяйственными инструментами мужчин в штатском. В то же время оператор насмехается над жертвой. Также на видео видно, что правоохранители не останавливали избиение даже когда мужчина упал.
На другом опубликованном видео заключенный рассказывает, что работники колонии требовали у него ежемесячно по 10 тысяч гривен. В случае отказа ему угрожали изнасилованием и переводом в касту "обиженных". В то же время администрация игнорировала все жалобы.
Правозащитники говорят, что об издевательствах над заключенными в учреждениях Северо-восточного межрегионального управления рассказывают уже много лет. Такая практика имеет целью сделать из заключенных "покорных рабов".
Фактически каждый заключенный, который попадал в стены Божковской колонии, подвергался пыткам и моральному унижению. Известно о фактах издевательств, которые привели к смерти мужчин,
– утверждают в "Защите заключенных Украины".
Также в организации убеждают, что деньги, которые требовали у заключенных за комфортную жизнь, потом по цепи передавались руководству – и даже выше.
Что этому предшествовало
- ГБР 29 мая сообщило о подозрении четырем должностным лицам Государственного учреждения "Божковская исправительная колония (№16)" в Полтавской области. Правоохранители установили, в частности, что каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема.
- Заключенных заставляли убирать пол, а если они отказывались, то мужчин подвергали пыткам, били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками, и выкручивали руки. В частности, одному из таких заключенных нанесли более 200 ударов во время процесса.
- Кроме этого, Государственное бюро проверяет руководство Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний ГУИС. Кроме подозрения в организации издевательств, правоохранители проверяют основания получения в частную собственность имущества, которое значительно превышает официальные доходы главы управления.