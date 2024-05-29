Так, соответствующий ролик сняли сами сотрудники колонии. На нем можно увидеть, как заключенных бьют руками, ногами и посторонними предметами. Правоохранители уже задержали причастных к издевательствам – проводится расследование.

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Избиения и издевательства в колонии

Правозащитники опубликовали в сети видео из Божковской колонии, на котором показана "встреча" новоприбывших заключенных. На нем видно, как несколько мужчин в форме бьют дубинками и хозяйственными инструментами мужчин в штатском. В то же время оператор насмехается над жертвой. Также на видео видно, что правоохранители не останавливали избиение даже когда мужчина упал.

Поскольку соответствующее видео имеет насильственный контент, мы не можем опубликовать его здесь. Однако ролик доступен на ютуб по ссылке.

На другом опубликованном видео заключенный рассказывает, что работники колонии требовали у него ежемесячно по 10 тысяч гривен. В случае отказа ему угрожали изнасилованием и переводом в касту "обиженных". В то же время администрация игнорировала все жалобы.

Правозащитники говорят, что об издевательствах над заключенными в учреждениях Северо-восточного межрегионального управления рассказывают уже много лет. Такая практика имеет целью сделать из заключенных "покорных рабов".

Фактически каждый заключенный, который попадал в стены Божковской колонии, подвергался пыткам и моральному унижению. Известно о фактах издевательств, которые привели к смерти мужчин,

– утверждают в "Защите заключенных Украины".

Также в организации убеждают, что деньги, которые требовали у заключенных за комфортную жизнь, потом по цепи передавались руководству – и даже выше.

Что этому предшествовало