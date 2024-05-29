По информации от ГБР, почти все заключенные, которые попадали в колонию, становились жертвами жестоких избиений и издевательств. Новоприбывшим угрожали поселением среди "отторгнутых" заключенных и били, пока они не подчинялись требованиям.

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Как пытали заключенных в украинских колониях

Установлено, в частности, что с момента прибытия в колонию каждый из осужденных проходил жесткую процедуру приема, во время которой новоприбывших осужденных заставляли убирать пол, снимая указанный процесс на видеокамеру,

– сообщили в ГБР.

В случае отказа их подвергали пыткам, били руками, ногами, резиновыми дубинками, палками, и выкручивали руки. Один из задокументированных случаев включает нанесение более 200 ударов одному из осужденных.

Следствие имеет видеофайлы, на которых зафиксированы моменты нанесения тяжких телесных повреждений новоприбывшим заключенным. Экспертиза подтвердила подлинность этих видео, которые стали частью доказательной базы противоправных действий работников колонии.

Фрагмент пыток заключенных / фото Офиса Генпрокурора

Четырем должностным лицам сообщено о подозрении за пытки, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Расследование в отношении руководства колоний

ГБР также проводит следственные действия в офисе Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний ГУИС и у руководителя этого учреждения.

Кроме информации о возможной организации системы поборов и издевательств в подчиненных учреждениях исполнения уголовных наказаний, проверяются также основания получения им в частную собственность имущества, которое значительно превышает его официальные доходы. Речь идет о многочисленных квартирах, офисных помещениях и элитных автомобилях,

– отметили правоохранители.

Продолжается сбор доказательств

"Задокументирован факт пыток в феврале 2022 года осужденного в течение почти одного часа. Все это сопровождалось постоянным психологическим давлением, основной целью которого было сломать волю человека и заставить беспрекословно выполнять любые указания", – сообщили в Офисе Генпрокурора.

Сейчас продолжается сбор доказательств по другим фактам пыток, включая случаи, повлекшие смерть потерпевших. Расследование началось в январе 2023 года, и уже проведен ряд процессуальных действий и назначено 10 экспертиз.

ГБР продолжает работу по выявлению и пресечению позорных фактов пыток в исправительных учреждениях Украины, а также исследует причастность к этим преступлениям руководящего состава колоний и других должностных лиц.

ГБР выясняет, можно ли было избежать прорыва на Харьковщине

ГБР совместно с Генштабом, СБУ и подразделениями "Харьков" и "Хортица" выясняют все обстоятельства событий, восстанавливая хронологию поминутно.

Уже начаты уголовные производства по предварительным квалификациям, в частности за:

самовольное оставление поля боя;

халатное отношение к военной службе.

После выяснения всех обстоятельств станет известно, могли ли Силы обороны Украины предотвратить российский прорыв, а также кто должен нести ответственность за это. Дополнительно рассматривается вопрос о возведении фортификаций.

"Мы говорим как о самовольном оставлении поля боя, так и о халатном отношении к военной службе. Во время проведения следственных действий, опросов и экспертиз выясняются также обстоятельства, в частности, почему не были возведены надлежащие фортификационные сооружения", – сообщили в ГБР