Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая рассказала, что первые осужденные, которые присоединились к ВСУ, сейчас уже проходят слаживание, а некоторые успели отличиться тем, что взял в плен российского военного.

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Сколько осужденных хотят мобилизоваться

Елена Высоцкая рассказала, что по состоянию на 29 мая желание мобилизоваться изъявили более 4 тысяч осужденных.

Их заявления должны обязательно рассматривать в суде. Перед этим заключенные-добровольцы проходят проверку, военно-врачебную комиссию и знакомство с командирами.

Также, по ее словам, в армию сейчас присоединились уже более 600 заключенных и это число продолжает расти.

Осужденные, которые идут служить сейчас, делают это абсолютно контролируемо – после проверки, в соответствии с законом. Они будут готовиться и выполнять важную для нашего государства работу,

– сказала она.

Одни из первых осужденных взяли в плен оккупанта

Высоцкая отметила, что работы на фронте много и не обязательно с оружием.

Но даже если с оружием, у меня уже есть успешный кейс: поступила информация, что одни из первых осужденных взяли в плен россиянина,

– рассказала Высоцкая.

Где будут служить бывшие заключенные, определяет Министерство обороны. Чиновница также заверила, что украинская практика не повторяет российской.

С одной стороны, мы приняли вызов не повторить ошибки и недемократические подходы России. С другой стороны, мы не должны были дать осужденным возможность, скажем так, отслужить в тыловых подразделениях, заменив свое наказание фактически на свободу. Это тоже важно понимать, что определенное время эти люди должны работать на государство, а контракт заключается до конца военного положения,

– сказала она.

К слову, ранее министр юстиции Денис Малюська рассказал, что осужденных женщин в Вооруженные Силы Украины пока не мобилизовали. Хотя в законе нет ограничений относительно этого.