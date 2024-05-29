Об опасности, связанной с мобилизацией осужденных 24 Каналу рассказал Владислав Селезнев – военный эксперт. Напомним, что мобилизованные осужденные будут нести службу в штурмовых подразделениях. Пока же мобилизованные лица не участвуют в боевых действиях, ведь проходят подготовку.
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Риски мобилизации заключенных
Более 600 заключенных вышло из тюрем и присоединились к Силам обороны в рамках мобилизации, о чем сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська. Он отметил, что его ведомство наблюдает за соблюдением норм мобилизации заключенных.
Есть ряд рисков, на которые связаны с этим процессом.
Это чрезвычайно тяжелый контингент, с которыми раньше я работал. Позорное явление дедовщина, с тех пор, как субкультура тюрем попала в армейскую среду, досталось нам "в наследство" от Советского Союза. Очень не хочу, чтобы дедовщина, которая уже была искоренена в современной украинской армии, снова вернулась в наше войско, потому что это на самом деле серьезная проблема,
– подчеркнул Владислав Селезнев.
В Украине, перед принятием законопроекта об осуждении мобилизованных, наработали определенный порядок и правила, как будет проходить процедура. Однако, военный эксперт считает, что проблемы все равно будут возникать.
"Думаю, мы будем иметь больше хлопот, чем реальной выгоды от того, что в ряды украинской армии будут приобщаться бывшие заключенные. К тому же есть дискуссия в вопросе, почему столько заключенных согласилось пойти в ВСУ", – добавил Селезнев.
Сейчас в учреждениях исправительной системы Украины находится около 46 тысяч человек – часть из них находится в следственных изоляторах. Дело в том, что в начале полномасштабного вторжения только 363 осужденных откликнулось на призыв Владимира Зеленского защищать страну – когда буквально стоял вопрос ее выживания.
"Видимо, это именно тот процент, который был готов среди заключенных взяться за оружие для того, чтобы защищать Украину. С какими соображениями сейчас идут заключенные в армию – непонятно. Но я не исключаю, что некоторый процент из тех, кто выйдет из тюрем, просто пытается избежать дальнейшего наказания", – подытожил военный эксперт.
Мобилизация осужденных: что известно
- В начале мая Верховная рада приняла добровольную мобилизацию отдельных категорий заключенных. Среди них не может быть убийц, насильников, педофилов, осужденных за незаконное производство, приобретение, распространение или хранение наркотиков; тех, кто совершил преступления против основ национальной безопасности Украины, а также экс-чиновников.
- Министр юстиции Денис Малюська рассказал, что в Украине переполнены учреждения исполнения наказаний. По его оценкам, около 10 – 20 тысяч заключенных можно было бы мобилизовать. В то же время точное количество будет зависеть от подхода.
- Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая заявила, что по состоянию на 21 мая, более 3 тысячи осужденных подали заявления на условно-досрочное освобождение для службы в армии. Также Высоцкая объяснила, что в законе прописаны серьезные наказания на случай, если осужденный рассмотрит эту возможность как "билет на волю", однако воевать не пойдет.