Осужденных женщин в Вооруженные силы Украины пока не мобилизовали. Хотя, в законе нет ограничений относительно того, что это будут мужчины или женщины. Такая возможность теоретически есть, но спроса в Вооруженных силах на мобилизацию женщин нет. Об этом рассказал министр юстиции Украины Дениса Малюськи в эфире всеукраинского телемарафона, передает 24 Канал.

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Почему осужденных женщин пока не мобилизуют

По его словам министра юстиции, женщин в тюремной системе довольно мало.

Цифру сейчас назвать не готов, но на самом деле мы не говорим о каком-то большом количестве людей. Во-первых, и преступления они тяжкие гораздо реже совершают, а во-вторых, опять же, суды не так часто дают тяжкие наказания, то есть наказания, связанные с лишением свободы,

– говорит Малюська.

Как рассказал Малюська, по состоянию на сегодня 4,5 тысячи заключенных подали заявления на прохождение военной службы. Из них 4 тысячи прошли ВВК и являются пригодными.

Кроме того, он отметил, что в ряды ВСУ присоединились уже 650 человек из мест отбывания наказаний.

Что известно о мобилизации заключенных в Украине