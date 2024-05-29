Засуджених жінок у Збройні сили України поки не мобілізували. Хоча, в законі нема обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Така можливість теоретично є, але попиту в Збройних силах на мобілізацію жінок немає. Про це розповів міністр юстиції України Дениса Малюськи в етері всеукраїнського телемарафону, передає 24 Канал.

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Чому засуджених жінок поки не мобілізують

За його словами міністра юстиції, жінок у тюремній системі доволі мало.

Цифру зараз назвати не готовий, але насправді ми не говоримо про якусь велику кількість людей. По-перше, і злочини вони тяжкі набагато рідше скоюють, а по-друге, знову ж таки, суди не так часто дають тяжкі покарання, тобто покарання, пов'язані з позбавленням волі,

– говорить Малюська.

Як розповів Малюська, станом на сьогодні 4,5 тисячі ув'язнених подали заяви на проходження військової служби. З них 4 тисячі пройшли ВЛК і є придатними.

Крім того, він зауважив, що до лав ЗСУ приєдналися вже 650 людей з місць відбування покарань.

Що відомо про мобілізацію ув'язнених в Україні