Рішення про мобілізацію засудженого буде залежати не лише від особистого бажання ув'язненого та складу злочину. Про це заявив речник оборонного відомства Дмитро Лазуткін, передає 24 Канал.

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Спеціальні підрозділи

Представник Міноборони наголосив, що рішення про мобілізацію буде залежати не тільки від особистого бажання ув'язненого та складу злочину, а і від висновку ВЛК, рішення суду й готовності командира прийняти таку особу на службу у свій підрозділ. Рішення про умовно дострокове звільнення ухвалює суд.

Засуджені зможуть служити у відповідних спеціальних підрозділах військових частин,

– розповів Лазуткін.