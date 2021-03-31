Брата президента Гондурасу у США засудили до довічного через наркотики

У США до пожиттєвого ув'язнення засудили брата президента Гондурасу Хуана Антоніо Ернанде. Чоловіка визнали винним у справі про незаконний оббіг наркотиків.
Джерело:Associated Press
Ернандеса засудили ще у жовтні 2019 році. Тоді злочинцеві загрожувало мінімальне ув'язнення на термін 40 років. Однак цей вирок не задовольнив прокурорів. Вони вимагали довічного покарання.
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У вівторок, 30 березня, судді у Нью-Йорку погодилися з доводами обвинувачення.
Окрім довічного ув'язнення, в Ернандеса конфіскують майно на суму 138 мільйонів доларів.
Під час судового засідання прокурор також заявив, що президент Гондурасу Хуан Орландо Ернандес також брав участь у незаконному обігу наркотиків.
Реакція президента Гондурасу
- Президент Ернандес у твітері написав, що свідчення головного свідка з боку обвинувачення раніше визнали неправдивими.
- Рішення суду президент назвав "болем для родини".