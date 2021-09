Британія назвала ім'я третього обвинуваченого в отруєнні Скрипалів

Третім обвинуваченим у справі про отруєння Сергія та Юлії Скрипалів назвали Дениса Сєргєєва. Він діяв під оперативним псевдонімом "Сергій Федотов".

Вперше про причетність Сєргєєва до справи заговорили ще у 2019 році. Розслідувачі наголосили, що чоловік є небезпечним.

Зауважте Отруєння, переслідування та вбивства: дослідник Bellingcat розповів про злочини Росії за 7 років

Представник поліції Лондона Дін Хейдон заявив, що "Сєргєєв, Олександр Петров і Руслан Боширов" могли діяти разом у Болгарії, Чехії і можливо інших країнах.

Вони намагались вбити людей на території Британії і невідомими способами ввезли надзвичайно небезпечну хімічну зброю,

– мовиться у повідомленні.

За словами Хейдона, про причетність Федотова до отруєння знали ще відтоді, коли ідентифікували "Петрова і Боширова". Водночас через певні складнощі звинувачення не могли висунути відразу.

Наразі Федотова-Сергєєва оголосили в розшук в Інтерпол.

Хейдон розкрив реальні імена підозрюваних:

Федотова – Денис Сергєєв;

Боширов – Олександр Мишкін,

Петров – Анатолій Чепіга.

Події у Великій Британії

У березні 2018 року Сєргєєв прибув до Лондона. Там він декілька разів зустрічався з "Петровим і Бошировим".

Водночас до Солсбері він не поїхав.

З Лондона Сєргєєв вирушив о 13:45 4 березня. За 5 хвилин до того "Петров і Боширов" сідали на зворотній рейс до Лондона.

Отруєння Скрипалів: головне

Колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію отруїли у британському містечку Солсбері 4 березня 2018 року.

За даними британського слідства, отруїли Скрипалів працівники ГРУ Росії Олександр Петров (справжнє ім'я – Олександр Мішкін) та Руслан Боширов (справжнє ім'я – Анатолій Чепіга). Скрипалів атакували нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

"Петрова та Боширова" Чехія оголосила у розшук.

Допис Bellingcat:

UK authorities have just announced Denis Sergeev, who travelled to the UK under the alias Sergey Fedotov, has been charged as the third suspect in the poisoning of Sergei Skripal. Bellingcat first revealed Sergeev's involvement in the poisoning two and a half year ago.