Прикривають ЗСУ під час штурмових дій: як броньовики VAB витісняють росіян з української землі

Наші міжнародні союзники і партнери продовжують підтримувати Збройні Сили України та забезпечують їх найрізноманітнішою технікою. Окрім артилерії, РСЗВ та протитанкових засобів, важливою складовою війни є бронетехніка. Вам варто дізнатися про неймовірні французькі колісні бронетранспортери VAB.

ЗСУ вже отримали чимало різних видів бронетехніки, зокрема й французькі VAB – в рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками. Така техніка стане у нагоді під час транспортування військових та переміщення між гарячими ділянками фронту.

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Цей броньовик стоїть на озброєнні 16-ти країн

Цей БТР розробляли одразу дві компанії:

Renault,

Saviem.

У серійне виробництво його запустили в середині 70-х років. І відтоді компанії виготовили 5 тисяч таких броньовиків. З них 4 тисячі французи залишили для потреб власної армії, а тисячу – розпродали іноземним покупцям.

Тож сьогодні такий броньовик стоїть на озброєнні 15-ти країн. Україна з початком повномасштабного вторгнення стала 16-ю. А загалом – це один із найпопулярніших і наймасовіших БТРів у світі. Кількість виготовлених і проданих дійсно вражає.



Броньовики VAB стоять на озброєнні в 16 країнах / Скриншот з відео

Зазвичай VAB оснащують кулеметами калібру 12,7 або 7,62. Є можливість встановлення автоматичного гранатомета, а сучасні цифрові системи дозволяють встановлювати навіть бойові модулі з протитанковим озброєнням.

Та це вже залежить від потреб на фронті, конкретних завдань та специфіки використання. Все ж у більшості випадків кулемет залишається найоптимальнішим варіантом. З його допомогою цілком можливо ефективно прикривати піхоту під час наступальних штурмових дій.

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Які характеристики броньовика VAB

VAB існують в безлічі варіантів – як 4х4, так і 6х6. Вони бувають:

транспортними,

евакуаційними,

медичними,

командирськими,

поліцейськими і так далі.

Загалом – 34 види на всі випадки життя. Бувають з різними двигунами, бронею та оснащенням.

З часу прийняття на озброєння вони брали участь у всіх протистояннях і місіях, де були французи. Тобто випробування боєм у цих БТРів доволі серйозне. Тепер же завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками – ці VABи покажуть себе і в Україні.

Цікаво, що важить такий БТР майже 14 тонн. Має близько 6-ти метрів у довжину, майже 2,5 завширшки і трохи більше 2-х у висоту. Колісна база може бути 4х4 або 6х6.

В екіпажі двоє людей: командир і водій-механік. Десант –10 осіб у повному спорядженні. БТР може розвивати швидкість до 110-ти кілометрів на годину і має запас ходу аж 1200 кілометрів.



Основні характеристики бронетранспортера VAB / Скриншот з відео

Оскільки всередині можуть вміститися аж 10 десантників у повному спорядженні, то можна сказати, що це доволі місткий БТР. При цьому, машина захищена від куль стрілецької зброї, осколків від гранат та артилерії. А деякі VAB мають навіть комплекти протимінного захисту.

В базовій комплектації – це зварний корпус з листами броньованої сталі. Колісна база дозволяє легко долати півметрові стіни, 30 градусні підйоми і півтора метрові рови. І це все при повній завантаженості.

До слова, за хорошу прохідність відповідає гідравлічна підвіска і централізована система підкачки шин. Для зручності та ефективності використання БТР можна оснастити приладами нічного бачення. У такому випадку VAB працюватиме у будь-який час доби.

Броньовики прикривають військових під час штурму

Це хороший броньовик, і здавалось би, попри свій вік він пройшов вже чимало різних покращень та модернізацій. Такі БТРи досі стоять на озброєнні Франції і залишаться у строю ще щонайменше до 2035 року. І замінити таку кількість броньовиків на щось краще найближчим часом точно не вдасться.

Такі броньовики сьогодні дуже потрібні на фронті. Саме така техніка дає змогу швидко і максимально безпечно довозити військових на позиції, прикривати їх під час штурмових дій і виконувати функції тактичної підтримки на полі бою.



Броньовики VAB прикривають військових під час штурму / Скриншот з відео

В рамках стратегічного партнерства України зі США та союзниками, ці БТРи вже допомагають нашим військовим ефективно витісняти окупантів з нашої землі. Залишається сподіватися, що в майбутніх пакетах військової допомоги такої техніки тільки більшатиме.