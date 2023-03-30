У Брянську строковик стріляв у товариша по службі: у місті був план "Сирена"

30 березня 2023, 10:05
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У Росії знову виникла нова проблема у військовій частині. Так, у Брянську невідомий стріляв у строковика, який охороняє військовий склад.

Через це у російському місті запровадили план "Сирена". Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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У Брянську невідомий стріляв у строковика

29 березня на території військової частини було чутно два вистріли, внаслідок яких було поранено військовослужбовця, що охороняв склади.

Через це у місті ввели план "Сирена" і розшукували чоловіка, одягненого у все темне та зі зброєю. За чотири години виявилось, що нікого й не було – у строковика випадково вистрілив товариш по службі, який ніс з ним службу.

Наразі усі обставини встановлюють.

Інші подібні випадки

  • Такі випадки у Росії – непоодинокі. Нещодавно у Курській області відбулася стрілянина між строковиками. Внаслідок цього один зі строковиків загинув.
  • НП сталася у 37-й мотострілецькій бригаді в/ч 69647, що тимчасово дислокується на території Суджанського району Курської області.
  • Попередньо, 22-річний Магомед М. почув сторонніх у зоні вартового посту. Він крикнув: "Стій, хто йде", проте відповіді не було. Після цього солдат відкрив вогонь.
  • Як стало відомо, внаслідок стрілянини загинув 19-річний строковик із Татарстану Тамір Г., ще один 22-річний солдат з Новосибірська Владислав К. потрапив до лікарні.

Автор: Софія Ковнір