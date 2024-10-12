Тема досі не зрушила з місця, – Веніславський про демобілізацію

Раніше очікувалося, що до кінця 2024 року буде підготовлено закон про демобілізацію. Втім, це питання досі не зрушило з місця.

З урахуванням ситуації на фронті, ймовірно, питання демобілізації не вирішиться найближчим часом. Про це повідомив члена парламентського комітету з нацбезпеки Федір Веніславський у коментарі "РБК-Україна".

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Чи варто очікувати на демобілізацію

Міноборони та Генштаб ЗСУ мають розробити законопроєкт про демобілізацію, який визначатиме максимальні терміни військової служби.

Однак, з огляду на поточну ситуацію на фронті, у Верховній Раді вважають, що це питання навряд чи буде вирішено найближчим часом.

У виданні пригадали, що під час обговорення нового закону про мобілізацію точилися дискусії щодо встановлення термінів служби. Пропонувалося обмежити їх 12, 24 і 36 місяцями.

Однак головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та міністр оборони Рустем Умєров наполягли на тому, щоб у законі не зазначалися конкретні терміни, після яких військовослужбовці могли б демобілізуватися.

Українське військове керівництво підкреслило, що демобілізація становить значний ризик, який не можна допустити в умовах, коли Росія продовжує намагатися захопити більше української території та нарощує чисельність своїх військ.

Тому до закону про мобілізацію було включено зобов'язання для Міністерства оборони та Генштабу розробити законопроєкт, який визначить терміни демобілізації.

За словами Веніславського, законопроєкт планували підготувати до кінця 2024 року, однак на сьогодні це питання не зрушило з місця.

Жодних пропозицій від Кабміну та Міністерства оборони, яким Верховна Рада доручила внести на розгляд парламенту відповідний проєкт, жодних законопроєктів не було внесено. Але з урахуванням ситуації, за якої кількість збройних сил Росії та окупаційних військ збільшується, я думаю, навряд чи варто чекати, що питання звільнення з військової служби вирішуватиметься найближчим часом,

– зазначив нардеп.

Чи буде демобілізація для тих, кому немає 25

Законопроєкт 11379-д пропонував можливість демобілізації українців молодше 25 років, які були мобілізовані, але раніше вважалися "непридатними" у мирний час та "обмежено придатними" у воєнний час, за умови їхньої згоди.

Однак, у другому читанні профільний комітет виключив цю норму, і закон було ухвалено без неї. Федір Веніславський зазначив, що питання демобілізації "обмежено придатних" віком до 25 років буде розглядатися окремо.

Щодо тих, хто був призваний, механізму звільнення, немає. Ми чекаємо на пропозиції від Міністерства оборони та Кабінету міністрів,

– розповів Веніславський.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук пояснив, що військове командування не закріплює мобілізованих через юридичну колізію на складних ділянках фронту. Водночас він підкреслив, що просто демобілізація може призвести до "обвалу окремих ділянок українського фронту в спротиві Росії".