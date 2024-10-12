Тема до сих пор не сдвинулась с места, – Вениславский о демобилизации

Ранее ожидалось, что до конца 2024 года будет подготовлен закон о демобилизации. Впрочем, этот вопрос до сих пор не сдвинулся с места.

С учетом ситуации на фронте, вероятно, вопрос демобилизации не решится в ближайшее время. Об этом сообщил член парламентского комитета по нацбезопасности Федор Вениславский в комментарии "РБК-Украина".

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Стоит ли ожидать демобилизации

Минобороны и Генштаб ВСУ должны разработать законопроект о демобилизации, который будет определять максимальные сроки военной службы.

Однако, учитывая текущую ситуацию на фронте, в Верховной Раде считают, что этот вопрос вряд ли будет решен в ближайшее время.

В издании припомнили, что при обсуждении нового закона о мобилизации велись дискуссии относительно установления сроков службы. Предлагалось ограничить их 12, 24 и 36 месяцами.

Однако главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров настояли на том, чтобы в законе не указывались конкретные сроки, после которых военнослужащие могли бы демобилизоваться.

Украинское военное руководство подчеркнуло, что демобилизация представляет значительный риск, который нельзя допустить в условиях, когда Россия продолжает пытаться захватить больше украинской территории и наращивает численность своих войск.

Поэтому в закон о мобилизации было включено обязательство для Министерства обороны и Генштаба разработать законопроект, который определит сроки демобилизации.

По словам Вениславского, законопроект планировали подготовить до конца 2024 года, однако на сегодня этот вопрос не сдвинулся с места.

Никаких предложений от Кабмина и Министерства обороны, которым Верховная Рада поручила внести на рассмотрение парламента соответствующий проект, никаких законопроектов не было внесено. Но с учетом ситуации, при которой количество вооруженных сил России и оккупационных войск увеличивается, я думаю, вряд ли стоит ждать, что вопрос увольнения с военной службы будет решаться в ближайшее время,

– отметил нардеп.

Будет ли демобилизация для тех, кому нет 25

Законопроект 11379-д предлагал возможность демобилизации украинцев моложе 25 лет, которые были мобилизованы, но ранее считались "непригодными" в мирное время и "ограниченно пригодными" в военное время, при условии их согласия.

Однако, во втором чтении профильный комитет исключил эту норму, и закон был принят без нее. Федор Вениславский отметил, что вопрос демобилизации "ограниченно годных" в возрасте до 25 лет будет рассматриваться отдельно.

По тем, кто был призван, механизма освобождения, нет. Мы ждем предложения от Министерства обороны и Кабинета министров,

– рассказал Вениславский.

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук объяснил, что военное командование не закрепляет мобилизованных из-за юридической коллизии на сложных участках фронта. В то же время он подчеркнул, что просто демобилизация может привести к "обвалу отдельных участков украинского фронта в сопротивлении России".