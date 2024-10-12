Речь идет о законопроекте 11379-д. За соответствующее решение проголосовали 311 депутатов.

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Мобилизация мужчин от 18 до 25 лет

Мы приняли решение, по которому не будет проводиться призыв граждан Украины в возрасте от 18 до 25 лет на военную службу по мобилизации. Именно тех, кто по состоянию здоровья был признан непригодным в мирное время,

– указал Федор Вениславский.

Однако украинские мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые отслужили срочную службу, закончили высшее военное учебное заведение, военную кафедру и получили военно-учетную специальность, все равно могут быть призваны.

"Например, после военной кафедры ему может быть 24 года, он офицер запаса, его можно абсолютно на законных основаниях мобилизовать", – отмечает нардеп.

Если говорить о срочниках, демобилизованных на основании закона и указа президента в апреле-мае 2024 года, то их могут призвать только через 12 месяцев после увольнения.