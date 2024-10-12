Фиксировали проверки со стороны работников ТЦК и в Днепре, Хмельницком, Харькове, Львове и других областных центрах нашего государства. Об этом сообщали местные телеграм-каналы.

К теме ТЦК устроил проверки мужчин после концерта "Океана Эльзы" в Киеве

В каких городах были облавы ТЦК с проверками документов

Киев

В Киеве после концерта "Океана Эльзы" собрались работники ТЦК и СП, которые ждали посетителей вместе с патрульной полицией. Журналисты hromadske, которые были на месте происшествия, отметили, что нескольких мужчин, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать, задержали и отвезли в ТЦК. Также еще нескольким мужчинам выписали повестки и отпустили.

Что происходило после концерта Океана Эльзы: смотрите видео

В издании также опубликовали кадры с места событий. На видео видно, как одна из женщин пыталась сесть в автомобиль патрульных, куда посадили ее мужа, и говорила, что "поедет с ним", однако полицейские помешали ей это сделать, объяснив это тем, что ее не могут везти в служебном авто с задержанным.

ТЦК на концерте "Океана Эльзы": смотрите видео

По данным журналистов ТСН, на месте происшествия находилось около полусотни человек. Сейчас что именно произошло возле Дворца Спорта в Киевском городском ТЦК и СП и патрульной полиции Киева не комментировали.

Львов

Местные телеграм-канале также сообщили, что в центре Львова также заметили полицию с работниками ТЦК, что наведывались в заведения, которые работали после 23:00. В одном из заведений ТЦК и полицию, которые прибыли для проверки военно-учетных документов у военнообязанных заметили в 23:20.



Во Львове также заметили ТЦК и полицию вечером 11 октября / Фото из местных телеграм-каналов

Стоит отметить, что сейчас работа всех заведений во Львове максимально разрешена до 23 часов. Правда, многие предприниматели этим пренебрегают.

Харьков

О визитах ТЦК с полицией также сообщали местные телеграм-каналы в Харькове. Они также посетили общественные заведения, чтобы проверить документы у мужчин, вечером. На видео можно увидеть, что работников местного территориального центра комплектования и социальной поддержки было немало.

В Харькове также были визиты ТЦК и СП и полиции: смотрите видео

Впоследствии в сети показали, как ТЦК забирает некоторых мужчин из заведения и отвозит в центр комплектования.

В Харькове мужчину забрали в ТЦК: смотрите видео

Днепр

Подобные визиты работников ТЦК и полиции также состоялись и в заведения Днепра. Местные телеграм-каналы пишут, что документы проверяли в ресторанах и ночных клубах города.

В Днепре также проверяли документы у военнообязанных: смотрите видео

Некоторые даже пытались убежать от правоохранителей и работников ТЦК. Однако их задерживали вместе с теми мужчинами, у которых обнаружили проблемы с документами или которые отказывались их показать.

В Днепре мужчины пытались убежать от полиции и ТЦК: смотрите видео

Корреспонденты Суспильного также сообщали, что из-за проверки документов полиция и ТЦК перекрыли улица с заведениями общественного питания и ночными клубами в центральной части города. По данным журналистов, проверки продолжались около 2 часов и закончились до комендантского часа.

Хмельницкий

В Хмельницком также в ночные клубы пришли представители ТЦК. Они также проверяли военно-учетные документы в общественных заведениях.

ТЦК проверяют документы в заведениях Хмельницкого: смотрите видео

Отдельно местные телеграм-каналы писали, что ТЦК пришли в "ПаПаПаб", который систематически нарушает комендантский час.

ТЦК посетили паб в Хмельницком, нарушающий комендантский час: смотрите видео

К слову, после недавних изменений в закон о мобилизации сотрудники полиции получили право требовать у военнообязанных документы, удостоверяющие личность, а также военно-учетные документы. Новые правила также позволяют правоохранителям проверять, обновили ли граждане свою информацию в ТЦК. Если правоохранители обнаружат, что военнообязанный разыскивается территориальным центром комплектования, они будут иметь право задержать его и доставить к мужу в ТЦК и СП для дальнейших действий.