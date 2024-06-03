Какими полномочиями наделил полицию закон о мобилизации 10449, рассказали в Минобороны и Генштабе.

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Роль полиции в мобилизации по-новому

Согласно новому законодательству, правоохранители участвуют в привлечении к ответственности уклонистов.

Например, если человек игнорирует повестку и не появляется по определенному в ней времени в ТЦК, тогда полицейские имеют полное право задержать такое лицо и принудительно доставить его в военкомат. Тогда же может быть составлен на него протокол об административном нарушении.

Справка: Напомним, что в течение двух месяцев, начиная с 18 мая, мужчины должны обновить свои данные в ТЦК. Если они этого не сделают, то по обращению ТЦК такое лицо может задержать полиция.

В то же время, если военнообязанный получил уже так называемую "боевую повестку" после обновления своих данных и прохождения ВВК, однако не явился в ТЦК в необходимый срок, тогда уже речь идет об ответственности уголовного характера.

В этом случае полицейские должны арестовать такого человека до 72 часов, а следователь решает ходатайствовать перед судом о применении к такому лицу меры пресечения в виде содержания под стражей на время проведения досудебного расследования.

Ранее в Нацполиции уточнили, какие именно нарушения ведут к административному наказанию, а какие к уголовному.

Могут ли полицейские вручать повестки

После вступления в силу нового закона о мобилизации, у полиции появились дополнительные полномочия. Теперь полицейские вместе с сотрудниками ТЦК участвуют в оповещении военнообязанных и проверяют документы. Однако, правоохранители не могут вручать повестки.

Впрочем, они имеют право проверять документы у мужчин от 18 до 60 лет по обращению ТЦК и СП. Проверка военно-учетных документов направлена на выявление нарушений военнообязанными законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.