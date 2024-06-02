В феврале 2024 года Кабмин внес изменения в положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки. Их полномочия на время военного положения существенно расширили. В частности, с тех пор ТЦК работают круглосуточно.

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Что могут осуществлять работники ТЦК и СП

Согласно постановлению Кабинета министров, среди главных задач территориальных центров комплектования и социальной поддержки являются:

проведение мероприятий по приписке граждан к призывным участкам;

призыв граждан на военную службу;

проведение отбора кандидатов для принятия на военную службу по контракту;

участие в отборе граждан для прохождения службы в военном резерве ВСУ;

подготовка и проведение в особый период мобилизации человеческих и транспортных ресурсов;

обеспечение организации социальной и правовой защиты военнослужащих, военнообязанных и резервистов, призванных на учебные (или проверочные) и специальные сборы в ВСУ, ветеранов войны и военной службы, пенсионеров из числа военнослужащих ВСУ и членов их семей;

участие в военно-патриотическом воспитании граждан;

осуществление других мероприятий по вопросам обороны в соответствии с законодательством.

К тому же ТЦК и СП обязаны осуществлять ознакомление граждан Украины с их правами и обязанностями при постановке на воинский учет, направлении для прохождения базовой военной службы, призыва на военную службу и прохождения сборов.

В то же время их работники имеют право на осуществление (в период проведения мобилизации мероприятий по проверке военно-учетных документов граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Новым положением о ТЦК определено, что они могут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов с применением технических приборов и средств фото- и видеофиксации.

Их представители могут использовать технические приборы, средства и специализированное программное обеспечение с доступом к Реестру (кроме сотрудников СБУ и разведывательных органов Украины, военнообязанных и резервистов, которые находятся у них на

воинском учете). Однако этот пункт вступит в силу с 18 июля 2024 года.

Также ТЦК и СП оформляют для военнообязанных, резервистов отсрочки от призыва по мобилизации, которые предоставляются в установленном порядке, и проводят проверку оснований их предоставления, ведут специальный учет военнообязанных.

В чем еще участвуют ТЦК и СП

ТЦК способствуют организации призывной комиссией проведения контрольного медицинского осмотра граждан:

признанных районными (городскими) призывными комиссиями непригодными или временно непригодными к военной службе;

граждан, заявивших о несогласии с результатами медицинского осмотра и решениями районных (городских) призывных комиссий;

граждан, направленных для прохождения базовой военной службы, перед отправкой в учебные части (центры).

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки участвуют в организации и обеспечении работы районных (городских) призывных комиссий, готовят для рассмотрения указанными комиссиями материалы по вопросам направления граждан Украины для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве, предоставления отсрочки или освобождения их от направления для прохождения базовой военной службы, службы в военном резерве.

Могут направлять требования о выполнении обязанности

Территориальные центры комплектования и социальной поддержки имеют полномочия направлять во время мобилизации требования о выполнении обязанности (обязанностей) военнообязанными, резервистами.

Это могут осуществлять в бумажной форме средствами почтовой связи заказными письмами с уведомлением о вручении по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства (пребывания).

Однако это действует в случае получения письменного ответа от органов Нацполиции о невозможности осуществления административного задержания и доставки гражданина в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Важно. "Требование" является следующим или производным документом после повестки, по которой лицо не явилось в ТЦК. Этот документ является практически "предупреждением", за которым следует обращение территориального центра комплектования по ограничению уклониста в праве управления транспортным средством.

Напомним, что именно ТЦК уполномочены обращаться в суд с исковым заявлением о применении временного ограничения в праве управления транспортным средством во время мобилизации в отношении уклонистов.