У лютому 2024 року Кабмін вніс зміни до положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Їхні повноваження на час воєнного стану суттєво розширили. Зокрема, з того часу ТЦК працюють цілодобово.

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Що можуть здійснювати працівники ТЦК та СП

Згідно з постановою Кабінету міністрів, серед головних завдань територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки є:

проведення заходів з приписки громадян до призовних дільниць;

призов громадян на військову службу;

проведення відбору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом;

участь у відборі громадян для проходження служби у військовому резерві ЗСУ;

підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів;

забезпечення організації соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних і резервістів, призваних на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори до ЗСУ, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з-поміж військовослужбовців ЗСУ та членів їх сімей;

участь у військово-патріотичному вихованні громадян;

здійснення інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства.

До того ж ТЦК та СП зобов'язані здійснювати ознайомлення громадян України з їх правами та обов’язками під час взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби, призову на військову службу та проходження зборів.

Водночас їхні працівники мають право на здійснення (у період проведення мобілізації заходів з перевірки військово-облікових документів громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років.

Новим положенням про ТЦК визначено, що вони можуть здійснювати фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів та засобів фото- та відеофіксації.

Їхні представники можуть використовувати технічні прилади, засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до Реєстру (крім співробітників СБУ та розвідувальних органів України, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають у них на

військовому обліку). Однак цей пункт набере чинності з 18 липня 2024 року.

Також ТЦК та СП оформляють для військовозобов’язаних, резервістів відстрочки від призову під час мобілізації, які надаються в установленому порядку, та проводять перевірку підстав їх надання, ведуть спеціальний облік військовозобов’язаних.

У чому ще беруть участь ТЦК та СП

ТЦК сприяють організації призовною комісією проведення контрольного медичного огляду громадян:

визнаних районними (міськими) призовними комісіями непридатними або тимчасово непридатними до військової служби;

громадян, які заявили про незгоду з результатами медичного огляду і рішеннями районних (міських) призовних комісій;

громадян, направлених для проходження базової військової служби, перед відправленням у навчальні частини (центри).

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки беруть участь в організації та забезпеченні роботи районних (міських) призовних комісій, готують для розгляду зазначеними комісіями матеріали з питань направлення громадян України для проходження базової військової служби, служби у військовому резерві, надання відстрочки або звільнення їх від направлення для проходження базової військової служби, служби у військовому резерві.

Можуть надсилати вимоги про виконання обов’язку

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки мають повноваження надсилати під час мобілізації вимоги про виконання обов’язку (обов’язків) військовозобов’язаними, резервістами.

Це можуть здійснювати в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованими листами з повідомленням про вручення за адресою задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування).

Однак це діє у разі отримання письмової відповіді від органів Нацполіції про неможливість здійснення адміністративного затримання та доставлення громадянина до територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Важливо. "Вимога" є наступним або похідним документом після повістки, за якою особа не з'явилася до ТЦК. Цей документ є практично "попередженням", за яким слідує звернення територіального центру комплектування щодо обмеження ухилянта у праві керування транспортним засобом.

Нагадаємо, що саме ТЦК уповноважені звертатися до суду із позовною заявою про застосування тимчасового обмеження у праві керування транспортним засобом під час мобілізації стосовно ухилянтів.