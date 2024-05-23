Для обновления данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки военнообязанных должны быть с собой военно-учетный документ и паспорт. Сделать это нужно в течение двух месяцев с 18 мая.
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Когда полиция может арестовать
Юрист Арина Швец в комментарии "Новини.LIVE" рассказала, что если военнообязанный не обновил свои учетные данные в течение двух месяцев и был привлечен к административной ответственности, то во время встречи ТЦК и полиции может произойти задержание и доставка мужчины в военкомат.
В то же время не все так просто.
Однако нужно учесть тот факт, что такое задержание производится только по предварительному обращению представителей центров комплектования в полицию,
– рассказывает Швец.
По словам юристки, все мужчины 18-60 лет также должны иметь с собой военный билет или другой военно-учетный документ, а также паспорт. Представители ТЦК и полиции имеют право проверять эти документы.
Мобилизация женщин
- В Украине вступил в силу закон о мобилизации, который предусматривает изменение относительно призыва женщин. Норма касается добровольной мобилизации.
- Согласно пункту 11 статьи I Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" на воинский учет должны стать женщины, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности. При этом они должны быть пригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.
- Заметим, что закон об усилении мобилизации особых изменений не внес, кроме одной, а именно: что во время военного положения призыв на военную службу осуществляется в добровольном порядке. То есть и в военное, и в мирное время женщины-медики могут мобилизоваться только добровольно.