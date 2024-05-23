24 Канал рассказывает, кому из женщин надо обязательно становиться на учет, а кто это может сделать по собственному желанию.

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Кто должен стать на учет обязательно

Согласно пункту 11 статьи I Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" на воинский учет должны стать женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности. При этом они должны быть пригодными к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту.

Военный учет обязателен для тех женщин, которые получают медицинское образование. Это представительницы таких специальностей:

  • физическая терапия;
  • медицинская и психологическая реабилитация;
  • общественное здоровье;
  • физическая реабилитация;
  • промышленная фармацевтика;
  • фармацевтика;
  • санитария и экспертиза;
  • стоматология;
  • медицина;
  • медсестринство;
  • технологии медицинской диагностики и лечения;
  • биомедицинская инженерия;
  • биотехнологии и биоинженерия;
  • профессионалы патологии;
  • токсикология;
  • фармакология;
  • физиология и эпидемиология.

Заметим, что закон об усилении мобилизации особых изменений не внес, кроме одной, а именно: что во время военного положения призыв на военную службу осуществляется в добровольном порядке. То есть и в военное, и в мирное время женщины-медики могут мобилизоваться только добровольно.

Принудительно женщин никто не будет мобилизовать. Эта норма вступила в силу с 18 мая.

К слову, даже женщинам, которые хотят стать добровольцами, могут отказать в подписании контракта, если они:

  • имеют 3 детей;
  • имеют ребенка с инвалидностью или приемного ребенка до 18 лет;
  • у них муж или родители с инвалидностью;
  • являются матерями-одиночками;
  • являются студентками или забронированы на работе.

Можно ли будет трудоустроиться без учета

Ранее действовала норма, что женщины, получившие образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на воинском учете, могли трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Однако Кабмин своим постановлением № 563 от 16 мая 2024 года эту норму убрал. Отныне женщины, которые имеют соответствующее образование и хотят устроиться на работу, сначала должны прийти в ТЦК для постановки на воинский учет.

Из важно, что надо знать для женщин-медиков, которые будут становиться на воинский учет, еще то, что они имеют право на выезд за границу.