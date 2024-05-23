24 Канал розповідає, кому з жінок треба обов'язково ставати на облік, а хто це може зробити за власним бажанням.

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Хто має стати на облік обов'язково

Згідно з пунктом 11 статті I Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу" на військовий облік мають стати жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю. При цьому вони мають бути придатними до проходження військової служби за станом здоров'я та віком.

Військовий облік обов'язковий для тих жінок, які здобувають медичну освіту. Це представниці таких спеціальностей:

фізична терапія;

медична та психологічна реабілітація;

громадське здоров'я;

фізична реабілітація;

промислова фармацевтика;

фармацевтика;

санітарія та експертиза;

стоматологія;

медицина;

медсестринство;

технології медичної діагностики та лікування;

біомедична інженерія;

біотехнології та біоінженерія;

професіонали патології;

токсикологія;

фармакологія;

фізіологія та епідеміологія.

Зауважимо, що закон про посилення мобілізації особливих змін не вніс, окрім однієї, а саме: що під час воєнного стану призов на військову службу здійснюється у добровільному порядку. Тобто і у воєнний, і у мирний час жінки-медики можуть мобілізуватися лише добровільно.

Примусово жінок ніхто не буде мобілізовувати. Ця норма набрала чинності з 18 травня.

Важливо! Взяття на облік жінок не означає, що жінок мобілізують. Це потрібно для того, аби в Генштабі розуміли, скільки медиків перебуває в резерві.

До слова, навіть жінкам, які хочуть стати добровольцями, можуть відмовити у підписанні контракту, якщо вони:

мають 3 дітей;

мають дитину з інвалідністю або прийомну дитину до 18 років;

у них чоловік чи батьки з інвалідністю;

є матір'ями-одиначками;

є студентками або заброньовані на роботі.

Чи можна буде працевлаштуватись без обліку

Раніше була чинною норма, що жінки, які здобули освіту за медичною або фармацевтичною спеціальністю та не перебували на військовому обліку, могли працевлаштовуватися як невійськовозобов'язані до кінця 2026 року.

Однак Кабмін своєю постановою № 563 від 16 травня 2024 року цю норму прибрав. Відтепер жінки, які мають відповідну освіту та хочуть влаштуватися на роботу, спочатку повинні прийти до ТЦК для взяття на військовий облік.

З важливо, що треба знати для жінок-медиків, які ставатимуть на військовий облік, ще те, що вони мають право на виїзд за кордон.