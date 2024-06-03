Якими повноваженнями наділив поліцію закон про мобілізацію 10449, розповіли у Міноборони та Генштабі.

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Роль поліції у мобілізації по-новому

Відповідно до нового законодавства, правоохоронці беруть участь у притягненні до відповідальності ухилянтів.

Наприклад, якщо людина ігнорує повістку і не з'являється за визначеним у ній часом до ТЦК, тоді поліцейські мають повне право затримати таку особу і примусово доставити її до військкомату. Тоді ж може бути складений на неї протокол про адміністративне порушення.

Довідка: Нагадаємо, що протягом двох місяців, починаючи з 18 травня, чоловіки мають оновити свої дані у ТЦК. Якщо вони цього не зроблять, то за зверненням ТЦК таку особу може затримати поліція.

Водночас, якщо військовозобов'язаний отримав вже так звану "бойову повістку" після оновлення своїх даних та проходження ВЛК, однак не з'явився до ТЦК у необхідний термін, тоді вже йдеться про відповідальність кримінального штибу.

У цьому разі поліцейські мають арештувати такого чоловіка до 72 годин, а слідчий вирішує чи клопотати перед судом про застосування до такої особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на час проведення досудового розслідування.

Раніше у Нацполіції уточнили, які саме порушення ведуть до адміністративного покарання, а які до кримінального.

Чи можуть поліцейські вручати повістки

Після набуття чинності нового закону про мобілізацію, у поліції з'явилися додаткові повноваження. Тепер поліцейські разом зі співробітниками ТЦК беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних і перевіряють документи. Однак, правоохоронці не можуть вручати повістки.

Втім, вони мають право перевіряти документи у чоловіків від 18 до 60 років за зверненням ТЦК і СП. Перевірка військово-облікових документів спрямована на виявлення порушень військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.