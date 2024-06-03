Якими повноваженнями наділив поліцію закон про мобілізацію 10449, розповіли у Міноборони та Генштабі.
Дивіться також Які повноваження мають співробітники ТЦК та СП: повний перелік
Роль поліції у мобілізації по-новому
Відповідно до нового законодавства, правоохоронці беруть участь у притягненні до відповідальності ухилянтів.
Наприклад, якщо людина ігнорує повістку і не з'являється за визначеним у ній часом до ТЦК, тоді поліцейські мають повне право затримати таку особу і примусово доставити її до військкомату. Тоді ж може бути складений на неї протокол про адміністративне порушення.
Водночас, якщо військовозобов'язаний отримав вже так звану "бойову повістку" після оновлення своїх даних та проходження ВЛК, однак не з'явився до ТЦК у необхідний термін, тоді вже йдеться про відповідальність кримінального штибу.
У цьому разі поліцейські мають арештувати такого чоловіка до 72 годин, а слідчий вирішує чи клопотати перед судом про застосування до такої особи запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на час проведення досудового розслідування.
Раніше у Нацполіції уточнили, які саме порушення ведуть до адміністративного покарання, а які до кримінального.
Чи можуть поліцейські вручати повістки
Після набуття чинності нового закону про мобілізацію, у поліції з'явилися додаткові повноваження. Тепер поліцейські разом зі співробітниками ТЦК беруть участь в оповіщенні військовозобов'язаних і перевіряють документи. Однак, правоохоронці не можуть вручати повістки.
Втім, вони мають право перевіряти документи у чоловіків від 18 до 60 років за зверненням ТЦК і СП. Перевірка військово-облікових документів спрямована на виявлення порушень військовозобов'язаними законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.