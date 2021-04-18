На Буковині під час служби застрелився 24-річний прикордонник

У Чернівецькій області покінчив життя самогубством під час служби 24-річний прикордонник. Трагедія сталась вранці 18 квітня.

Трагедія сталась за кілька кілометрів від міжнародного пункту пропуску "Порубне", у селі Тереблече. Факт самогубства підтвердив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

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Ймовірно, прикордонник застрелився через особисті причини

Молодий чоловік застрелився зі штатної вогнепальної зброї. Звук одиночного пострілу почув наряд в пункті пропуску. Прикордонники знайшли тіло потерпілого та викликали швидку.

Ми не виключаємо, що обставинами, які призвели до цієї трагедії, були особисті проблеми в житті військовослужбовця, не пов'язані зі службою. Та остаточні причини встановить слідство,

– сказав Демченко.

Дивіться на карті, де розташоване село Тереблече:

На початку квітня застрелився молодий військовий на Волині

Лише на початку квітня на Волині вкоротив собі віку молодий український військовий. Трагедія сталась у Ковельському районі. Військовослужбовець вистрелив собі в голову з автомата. 20-річний загиблий перебував у прикордонному патрулі з охорони державного кордону з Білоруссю. Поліція проводить розслідування.