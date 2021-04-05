На Волині український військовий вистрелив собі у голову з автомата. Трагічний інцидент стався ввечері 2 квітня у Ковельському районі. Поліція розслідує факт самогубства.

Військовослужбовець перебував у прикордонному патрулі по охороні державного кордону з Білоруссю. Йому було 20 років.

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Тіло загиблого солдата вже направили на проведення судово-медичної експертизи. Правоохоронці з'ясовуватимуть усі обставини трагедії.

За фактом самогубства слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України про умисне вбивство.

Моторошний випадок на Чернігівщині

Напередодні у навчальному центрі Сухопутних військ "Десна" застрелився український військовий. Це сталося ще 2 квітня.

25-річний чоловік скоїв самогубство, вистріливши собі у голову з автомата АК-74. Причини його вчинку наразі невідомі.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким військових.