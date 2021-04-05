На границе с Беларусью застрелился молодой украинский военный
На Волыни украинский военный выстрелил себе в голову из автомата. Трагический инцидент произошел вечером 2 апреля в районе Ковеля. Полиция расследует факт самоубийства.
Источник:полиция Волыни
Военнослужащий находился в пограничном патруле по охране государственной границы с Беларусью. Ему было 20 лет.
Читайте также На глазах у детей: в Киеве мужчина выпрыгнул с 20 этажа и проломил крышу больницы – видео
Тело погибшего солдата уже направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители будут выяснять все обстоятельства трагедии.
По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве.
Жуткий случай на Черниговщине
Накануне в учебном центре Сухопутных войск "Десна" застрелился украинский военный. Это произошло еще 2 апреля.
25-летний мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из автомата АК-74. Причины его поступка пока неизвестны.
Поделиться новостью