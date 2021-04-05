На Волыни украинский военный выстрелил себе в голову из автомата. Трагический инцидент произошел вечером 2 апреля в районе Ковеля. Полиция расследует факт самоубийства.

Военнослужащий находился в пограничном патруле по охране государственной границы с Беларусью. Ему было 20 лет.

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Тело погибшего солдата уже направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. Правоохранители будут выяснять все обстоятельства трагедии.

По факту самоубийства следователи начали уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины об умышленном убийстве.

Жуткий случай на Черниговщине

Накануне в учебном центре Сухопутных войск "Десна" застрелился украинский военный. Это произошло еще 2 апреля.

25-летний мужчина совершил самоубийство, выстрелив себе в голову из автомата АК-74. Причины его поступка пока неизвестны.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким военных.