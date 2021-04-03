В учебном центре Сухопутных войск "Десна", что в Черниговской области, застрелился военный. Трагедия произошла еще 2 апреля.

В учебном центре "Десна" раскрыли подробности трагедии. Известно, что военнослужащему было всего 25 лет.

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Детали трагедии

2 апреля он совершил самоубийство, выстрелив в голову из АК-74. Причина такого поступка неизвестна.

Стоит отметить, что пуля для рокового выстрела была у него с собой. Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места происшествия показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались,

– говорится в сообщении.

На месте происшествия работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области.

По данным из "Десны", военнослужащий был тихим, спокойным и неконфликтным.

Редакция 24 канала выражает соболезнования родным и близким военного.