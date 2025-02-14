Щоб вивезти війну, створили найкращий підрозділ, – деталі кампанії Всесвіт Третьої штурмової

Стилізовані під аніме борди на вулицях і в метро – частина нової рекламної кампанії підрозділу, який завжди дивує креативним підходом до комунікацій, інформує 24 Канал. Кампанія зійшлася у часі із періодом максимального масштабування бригади та символізує її зростання. "Трійка" – більше, ніж підрозділ, це Всесвіт небайдужих, де кожна людина знайде собі місце.

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Рекламна кампанія має назву "Всесвіт Третьої штурмової" і повністю згенерована штучним інтелектом (ШІ). На початку року бригада опублікувала відеоролик, в якому зобразила російських окупантів зомбі, що скоюють воєнні злочини, вештаються нашими вулицями, фотографуються на фоні руїн, вдираються в оселі, грають у "S.T.A.L.K.E.R.2" і читають новини про перемовини, що будуть "вже завтра".



"Трійка" – більше, ніж підрозділ / Скриншот з відео "Всесвіт Третьої штурмової"

У відеоролику, як і на полі бою, російську нечисть назад до пекла відправляє вмотивована українська молодь, що втомилась бути свідком зла, натомість долучилась до історичної боротьби проти нього. Авіація, піхота, інженери, пілоти БпЛА і навіть звичайні українці, які просто підтримують військо донатом, все це – всесвіт небайдужих, частина двіжу Третьої штурмової. Попри втому і новини, ми мусимо продовжувати боротьбу, щоб не довелось ховатись від росіян у власних квартирах.

Ролик припав аудиторії до душі та зібрав чимало переглядів у соцмережах. Користувачі одразу відшукали в архівах фрагмент інтерв'ю Білецького, в якому той дискутував про аніме, яке завжди будуть дивитись, бо це – видатний японський продукт. Роки потому і сам став героєм цієї субкультури.

Відео розпалило дискусію, чи справді ШІ здатен створити настільки якісну анімацію? У бригаді на це відповідають: ідея та її втілення – робота команди, у той час, як ШІ – не більше, ніж інструмент. Найдешевший, найшвидший і найпростіший у супер динамічних умовах війни. Автори кампанії не поділяють скепсису, щодо здатності ШІ нівелювати творчість митців: цей інструмент є безпорадним без ідеї, сюжету і візуалу, детально опрацьованого в уяві художника.

Історія не оживе, якщо попросити ШІ намалювати аніме із зомбі. Коли історія починається з голови, а завдяки ШІ втілюється, – це робота іншого плану. Одне з наших відкриттів під час роботи над цією рекламною кампанією – художник нікуди не дінеться, а висококласний художник навпаки ще більше буде в ціні, адже наплодиться купа "промтерів", здатних тільки писати команди для ШІ та генерувати ним низькоякісну дичину,

– розповіли в пресслужбі.

"Вивозь у Всесвіті Третьої штурмової" / Фото банера в київській підземці

Візуальний стиль японської анімації для медіакампанії обрали задля привернення уваги молоді. Попередні кампанії Третя штурмова виконувала в стилі екшн та pin-up. Фішкою літньої реклами була відсутність на бордах зброї – військову службу рекламували постерами із зоряним небом, шезлонгом на пляжі чи дружніми посиденьками біля вогнища. Тепер увагу потенційних рекрутів привертають впізнаваною яскравою графікою і виразними персонажами. Служба в Третій штурмовій – така ж "різножанрова", як і аніме. Тут ти можеш стати, ким захочеш: вивозити на бронетехніці, збирати дрони, знищувати ворога з неба, тренувати новобранців тощо.



Служба в Третій штурмовій така ж "різножанрова", як і аніме / Скриншот з відео "Всесвіт Третьої штурмової"

Відповідаючи на наше питання про цільову аудиторію "Всесвіту Третьої штурмової", в бригаді сказали, що у створенні промокампаній відштовхуються не від ринку чи ЦА, а від власної місії: "Ми формуємо свій образ і закликаємо людей розділити наш шлях. Ми, як пісняри, розповідаємо, яким буде цей шлях і ким на ньому будеш ти. Спільна риса усіх наших рекламних кампаній – пропонуємо доєднатися до пригоди. Так, небезпечної, але захопливої та необхідної, бо війна вже прийшла і нам треба якось вивозити. Тому ми створили підрозділ, де це робити найкраще, найефективніше і найкомфортніше, бо тут – твої однодумці".

Головним критерієм оцінювання рекламних кампаній є кількість заявок і візитерів у рекрут-центри, що працюють у Львові, Києві, Дніпрі та Одесі. Ця кампанія тільки-но стартувала, тож цифр у підрозділі поки не називають, але попередні генерували до 200 заявок на день. На думку Андрія Білецького, секрет успіху – не в яскравих бордах, а в тому, що реклама відповідає реальному духу та атмосфері в бригаді, відображає її цінності.

Ми – не кадрова бригада. Наші стартові можливості (на початку повномасштабної війни – 24 Канал) були на порядок гірші, ніж у багатьох. Ти можеш поганий продукт один раз продати. Те, що бригада навіть у таких умовах щомісяця приростає чисельно, – це не про рекламу, а про розуміння людей, куди вони йдуть,

– коментував комбриг в інтерв'ю YouTube-каналу Pressing.

Власне і нинішня кампанія "Всесвіт Третьої штурмової" цілком відображає внутрішні процеси у підрозділі. Як пишуть ЗМІ, невдовзі бригада розшириться до корпусу. Торік "Трійка" запустила власну FPV-школу KillHouse.academy в Києві, Черкасах, Одесі. Днями запрацювала і перша мобільна FPV-школа. Бригада масштабує навчальні проєкти, зокрема "Тестовий тиждень" – тепер безкоштовний вишкіл для цивільних доступний не лише мешканцям Києва, але й Львова та Дніпра. Зараз бригада запрошує на службу добровольців, медиків, технарів, фахівців для роботи в патронатній службі – варіантів бути корисним безліч.



Мобільна FPV-школа Третьої штурмової / Скриншот з відео

Велику увагу наприкінці 2024-го привернули мілітарно-культурні проєкти "Трійки" – музичний альбом і концерт "Епоха", які тематично й у часі збіглися із промокампанією "Я люблю Третю штурмову". Багато колаборацій та нових форматів фандрейзингу обіцяє і "Всесвіт Третьої штурмової". Наприклад, днями бригада випустила лімітовану серію футболок разом із виробником тактичного одягу M-TAC.

"Колаборації точно будуть. І у площині більш фізичній – речі, яких можна торкнутись. Якщо зовсім прозоро натякнути, то й речі, які можна буде спробувати на смак", – анонсували в пресслужбі.