На Буковині жорстоко вбили чоловіка, який приїхав купити авто: деталі страшної трагедії
Джерело:Чернівецька обласна прокуратура
На Буковині двоє чоловіків, попередньо, вбили 53-річного жителя Волинської області та вкрали у нього 3 тисячі доларів. Тіло вбитого найшли 13 вересня у лісосмузі.
За даними слідчих, волинянин приїхав до Чернівецької області, щоб придбати у двох чоловіків автомобіль Mercedes-Benz Vito.
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На жаль, покупка завершилася трагедією. Двоє чоловіків, яких підозрюють у вбивстві, не лише позбавили чоловіка життя, але й обікрали його. Вони заволоділи його особистими речами та забрали 3 тисячі доларів.
З метою заволодіння грошовими коштами покупця, чоловіки напали на потерпілого, спільно завдавали удару доти, доки він не припинив подавати ознаки життя,
– розповіли у прокуратурі.
У злочині підозрюють:
- 34-річного жителя Чагра;
- 29-річного жителя Молодії.
Правоохоронці затримали підозрюваних / Фото Нацполіції
Зловмисникам оголосили про підозру / Фото Нацполіції
Чоловікам вже оголосили про підозру за декількома статтями:
- 115 про умисне вбивство;
- 187 розбій та заволодіння чужим майном.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.