На Буковині жорстоко вбили чоловіка, який приїхав купити авто: деталі страшної трагедії

На Буковині двоє чоловіків, попередньо, вбили 53-річного жителя Волинської області та вкрали у нього 3 тисячі доларів. Тіло вбитого найшли 13 вересня у лісосмузі.

За даними слідчих, волинянин приїхав до Чернівецької області, щоб придбати у двох чоловіків автомобіль Mercedes-Benz Vito.

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На жаль, покупка завершилася трагедією. Двоє чоловіків, яких підозрюють у вбивстві, не лише позбавили чоловіка життя, але й обікрали його. Вони заволоділи його особистими речами та забрали 3 тисячі доларів.

З метою заволодіння грошовими коштами покупця, чоловіки напали на потерпілого, спільно завдавали удару доти, доки він не припинив подавати ознаки життя,

– розповіли у прокуратурі.

У злочині підозрюють:

34-річного жителя Чагра;

29-річного жителя Молодії.



Правоохоронці затримали підозрюваних / Фото Нацполіції



Зловмисникам оголосили про підозру / Фото Нацполіції

Чоловікам вже оголосили про підозру за декількома статтями:

115 про умисне вбивство;

187 розбій та заволодіння чужим майном.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.