Були тверезими і полювали на лисицю: подробиці загибелі поліцейського на Чернігівщині
Джерело:24 канал
На Чернігівщині від смертельного поранення під час полювання загинув 37-річний поліцейський. За інформацією ЗМІ, фатальний постріл здійснив його кум – начальник Чернігівського районного управління ДСНС .
Подробиці того жахливого вечора розповіла чернігівська газета "Гарт". Вбитим є капітан поліції Максим Тимошенко.
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Мисливці добре знали місця, де полювали
Тимошенко поїхав на полювання на лисицю з трьома друзями, серед них був і його кум – 39-річний начальник Чернігівського районного управління ДСНС Ігор Довгопол. Мисливці обрали місця поблизу села Травневе Городнянської громади. Усі четверо – саме з цього району, отож добре орієнтувались на території.
Один з чоловіків стріляв у лисицю
Друзі мали усі необхідні документи на зброю та відстрільні картки. Також, пишуть журналісти, усі четверо – були тверезі. Трагедія сталась близько 11:30. Довгопол стріляв з картечі і цілився у лисицю. Далі є кілька версій від місцевого осередку Українського товариства полювання та рибалки. Дріб випадково потрапив в голову загиблого, оскільки той різко поміняв місцеперебування, або ж був рикошет.
Обставини трагічної загибелі правоохоронця поки розслідує ДБР. Наразі кримінальну справу відкрили за вбивство з необережності. У вбитого поліцейського залишилась дружина та 13-річна дочка.
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Що відомо про загибель поліцейського на Чернігівщині:
- Правоохоронець отримав поранення в голову під час полювання. Його екстрено доправили до обласної лікарні.
- Згодом він помер у реанімації.
- Випадково поцілив у друга 39-річний начальник одного з районних управлінь ДСНС.
- Справою займається Державне бюро розслідувань.