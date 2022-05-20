Було 3 прильоти крилатих ракет, – в ОВА описали наслідки удару росіян по Малину

Окупанти 20 травня завдали авіаудару по Житомирщині. В місто Малин прилетіли 3 крилаті ракети.

Про це в ефірі марафону "Єдині новини" розповів начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко. Він зазначив, що 20 травня о 8:20 пролунала повітряна тривога, а вже о 8:40 Малин атакували.

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"Було насправді не 2, а 3 прильоти крилатих ракет у Малин. У нас пошкоджено залізничну інфраструктуру. Найжахливіше – знову поранено трьох людей, постраждали 50 осель мирних жителів. 5 осель, за попередніми оцінками Малинської міської ради, будуть непридатні для життя", – сказав Віталій Бунечко.

Зауважте, що остаточну інформацію щодо наслідків авіаудару ще встановлюють. Саме тому міський голова Малина Олександр Ситайло зазначав, що на території громади пошкоджені приблизно 100 житлових будинків.

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