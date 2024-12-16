Бундестаг виніс вотум недовіри уряду Олафа Шольца
Німецький бундестаг 16 грудня виніс вотум недовіри уряду нинішнього канцлера Олафа Шольца. Тепер у країні мають відбутися позачергові вибори.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP. Оголошення вотуму недовіри стало наслідком розпаду його трипартійної коаліції.
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Що відомо про оголошення вотуму недовіри уряду Шольца
За даними журналістів, Шольц отримав підтримку 207 законодавців у 733-місцевій нижній палаті, або Бундестазі, тоді як 394 проголосували проти нього, а 116 утрималися. Для того, аби утриматися та уникнути оголошення вотуму недовіри уряду німецького канцлера було потрібно 367 голосів.
Варто зазначити, що канцлер ФРН сам поставив це питання перед парламентом після того, як його коаліція розпалася. Це сталося 6 листопада, коли Шольц звільнив свого міністра фінансів через суперечку про те, як відродити економіку Німеччини, яка стагнує.
Лідери кількох великих партій тоді погодилися, що парламентські вибори мають відбутися 23 лютого, на сім місяців раніше, ніж спочатку планувалося.
Вотум недовіри був потрібен, оскільки конституція Німеччини після Другої світової війни не дозволяє Бундестагу саморозпускатися.
Тепер президент країни Франк-Вальтер Штайнмаєр має протягом 21 дня ухвалити рішення, чи розпускати Бундестаг. Раніше він говорив, що «країні потрібна стабільна більшість і уряд, який здатний діяти», тож очікується, що Штайнмаєр розпустить Бундестаг. Потім протягом 60 днів у Німеччині відбудуться нові вибори.
Цікаво, що, згідно з даними опитувань, наразі у дострокових парламентських виборах у Німеччині лідирує коаліція християнських партій ХДС/ХСС на чолі з Фрідріхом Мерцем. Її підтримують трохи більш як 30% виборців.
Друге місце, згідно з опитуваннями, може здобути ультраправа "Альтернатива для Німеччини". За неї готово проголосувати близько 20% виборців. Соціал-демократи, представником яких є Олаф Шольц, за опитуваннями, можуть отримати близько 17% голосів.
До слова, кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц виступає за те, щоб надати Україні далекобійні засоби ураження, зокрема ракети Taurus. Це німецький політик офіційно підтвердив Володимиру Зеленському під час його візит в Київ 9 грудня.