У Бундестазі закликають докласти зусиль і позбавити Росію місця в Раді Безпеки ООН

Росія, як постійний член Ради Безпеки ООН, несе відповідальність за охорону та забезпечення міжнародного правопорядку. Водночас держава-агресорка самостійно продовжує підривати його війною проти України та агресивною політикою. Відтак необхідно посилити тиск на Росію і позбавити її місця постійного члена Ради безпеки ООН.

Про це заявив депутат Бундестагу від ХДС/ХСС, член комітету із закордонних відносин Родеріх Кізеветтер.

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Чому Росія досі залишається членом ООН

Він пояснив, що логіка Заходу, внаслідок якої Росія залишається членом ООН, полягає в тому, що згідно з міжнародним правом саме ця країна є правонаступником Радянського Союзу та основним актором військової та геополітичної сили. Щобільше, на сьогодні існує консенсус у щодо того, що Росія, як ядерна держава, є постійним членом Ради Безпеки. Такий підхід заснований на вірі в те, що стримування окремих режимів та міжнародне співіснування досягається в умовах, коли особливо складні держави стають частиною одного міжнародного порядку, заснованого на встановлених правилах.

На мій погляд, у випадку з Росією в цьому і полягає проблема. Тому що Росія підриває саме цей заснований на правилах міжнародний порядок, який вона повинна охороняти, зловживає правом вето, яке вона має через постійне місце в Раді Безпеки, для прикриття воєнних злочинів та підриву міжнародного правопорядку, заснованого на нормах,

– заявив політик.

Що пропонує Родеріх Кізеветтер

На його думку, ООН має відреагувати на цю ситуацію не лише призупиненням членства Росії у Раді з прав людини.

Швидше за все, слід поставити під сумнів постійне місце в Раді Безпеки ООН. Загалом ООН необхідно модернізувати, а її структури зробити більш ефективними та захищеними від таких зловживань,

– зазначив парламентар.

"Хоча я думаю, що досягти успіху досить нереально, тиск на Росію також слід посилити, намагаючись позбавити її місця постійного члена Ради Безпеки. Щодо цього я можу підтримати позбавлення Росії місця в Раді Безпеки. Я просто боюся, що це не буде успішним", - підсумував Родеріх Кізеветтер.

Нагадаємо, раніше також Глава Європейської Ради Шарль Мішель заявив про те, що необхідно розробити механізм припинення членства Росії у Раді Безпеки ООН, оскільки вона порушує міжнародне право.