Про це в ефірі 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що не можна казати, що така інституція непотрібна. Адже її працівники будуть саботувати на різних рівнях, працювати з урядами країн, аби все ж таки сказати "ні, ми потрібні".

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На думку Михайла Подоляка, є ключовий елемент, з якого треба починати перебудову ООН, – країна на кшталт Росії має бути позбавлена права вето. Тобто має покинути Радбез ООН й повинна бути тимчасово відсторонена взагалі з ООН, як організації.

Після цього можна говорити про те, що починаються певні трансформації ООН, як інституції. Якщо цього немає, це все буде фікція,

– зазначив радник голови ОП.

Він пояснив, що інакше будь-яка країна, яка, наприклад, веде геноцидну війну, буде розуміти, що потрібно просто домовитися з такими країнами, як Росія. Тоді будь-які її агресивні дії будуть підтримуватися шляхом права вето.

Дивіться повне відео з Михайлом Подоляком на ютубі 24 каналу:

Крім того, Михайло Подоляк, нагадав, що, наприклад, у 2015 році була резолюція, яка забороняє Ірану виробництво не тільки дронів чи ракет, а будь-яких обʼєктів, які можуть використовуватися у військовому сенсі.

Якщо ви таку резолюцію приймаєте, а Іран, наприклад, продовжує будувати ці дрони, то певно мають бути результативні дії. Тобто резолюція має прописувати механізм знищення тих чи інших виробництв, якщо вони були побудовані в обхід,

– зазначив Подоляк.

"Резолюція, за яку проголосувала низка країн, це добре. Але треба, щоб був механізм, який буде говорити про покарання за порушення цієї резолюції. Це дуже важливо, адже якщо резолюція є, а покарання немає, тоді ми маємо Іран, який будує тисячі дронів. Це ми їх сьогодні тут маємо ці дрони, які вбивають українців. А що було б на Близькому Сході, якби Іран використовував це все там", – наголосив радник голови ОП.

За його словами, було б добре, якби спочатку була резолюція, а після механізм того, як ми будемо впроваджувати конкретні санкції. Можливо, використання збройних сил для того, щоб знищувати незаконні виробництва в тих чи інших країнах, які підпадають під резолюції.

"Якщо цього не буде, якщо це буде гуманітарна трансформація, то великого сенсу в перебудови не буде", – підсумував Подоляк.

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